Zehra Güneş Meğer...
Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
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Son günlerde elde ettiği başarılarla gündemden düşmeyen milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Ünlü voleybolcunun yarışmadaki hali gündem oldu.
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Güzelliği ve başarısı ile çok konuşulan milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.
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O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.
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TV8 de en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan O ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya giden Zehra Güneş, uzun boyu ile ilgi odağı oldu.
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BOYUYLA GÜNDEM OLMUŞTU O dönem yarışmanın sevilen sunucusu Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.
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Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in ngenç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.
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Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti. O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı