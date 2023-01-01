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Zehra Güneş Meğer...

Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

  1. Son günlerde elde ettiği başarılarla gündemden düşmeyen milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Ünlü voleybolcunun yarışmadaki hali gündem oldu.

    Son günlerde elde ettiği başarılarla gündemden düşmeyen milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Ünlü voleybolcunun yarışmadaki hali gündem oldu.

  2. Güzelliği ve başarısı ile çok konuşulan milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.

    Güzelliği ve başarısı ile çok konuşulan milli voleybolcu Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.

  3. O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.

    O dönem 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri şaşırttı.

  4. TV8 de en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan O ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya giden Zehra Güneş, uzun boyu ile ilgi odağı oldu.

    TV8 de en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan O ses Türkiye'ye katılan kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmaya giden Zehra Güneş, uzun boyu ile ilgi odağı oldu.

  5. BOYUYLA GÜNDEM OLMUŞTU O dönem yarışmanın sevilen sunucusu Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.

    BOYUYLA GÜNDEM OLMUŞTU O dönem yarışmanın sevilen sunucusu Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." demişti.

  6. Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in ngenç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.

    Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in ngenç yaşındaki fiziğine çok şaşırmıştı.

  7. Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti. O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı

    Hadise, Güneş'i görünce "Saadet'i göremiyoruz" demişti. O yıllarda tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı ise ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumunu yapmıştı