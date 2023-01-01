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İşte Dünyanın En Mutlu Çalışanlarının Yaptığı Meslekler

Araştırma sonuçları şaşırttı

  1. Son yapılan bir anket çalışmasına göre dünyanın en mutlu çalışanlarının yaptığı meslek sektörleri beli oldu. Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırmasına göre çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu oldukları ortaya çıktı.

    Son yapılan bir anket çalışmasına göre dünyanın en mutlu çalışanlarının yaptığı meslek sektörleri beli oldu. Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırmasına göre çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu oldukları ortaya çıktı.

  2. Yapılan anket çalışmasına göre, inşaat sektörü çalışanları, tüm büyük sektörler arasında en yüksek mutluluk düzeyine sahip.

    Yapılan anket çalışmasına göre, inşaat sektörü çalışanları, tüm büyük sektörler arasında en yüksek mutluluk düzeyine sahip.

  3. İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.

    İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.

  4. Teknoloji: 41 puan

    Teknoloji: 41 puan

  5. Finans: 37 puan

    Finans: 37 puan

  6. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan

    Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan

  7. Restoranlar + Gıda: 35 puan

    Restoranlar + Gıda: 35 puan

  8. Seyahat ve konaklama: 35 puan

    Seyahat ve konaklama: 35 puan

  9. Eğitim: 34 puan

    Eğitim: 34 puan

  10. Sağlık: 31 puan

    Sağlık: 31 puan