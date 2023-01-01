İşte Dünyanın En Mutlu Çalışanlarının Yaptığı Meslekler
Araştırma sonuçları şaşırttı
-
Son yapılan bir anket çalışmasına göre dünyanın en mutlu çalışanlarının yaptığı meslek sektörleri beli oldu. Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırmasına göre çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu oldukları ortaya çıktı.
-
Yapılan anket çalışmasına göre, inşaat sektörü çalışanları, tüm büyük sektörler arasında en yüksek mutluluk düzeyine sahip.
-
İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.
-
Teknoloji: 41 puan
-
Finans: 37 puan
-
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan
-
Restoranlar + Gıda: 35 puan
-
Seyahat ve konaklama: 35 puan
-
Eğitim: 34 puan
-
Sağlık: 31 puan