İşte Dünyanın En Mutlu Çalışanlarının Yaptığı Meslekler

Son yapılan bir anket çalışmasına göre dünyanın en mutlu çalışanlarının yaptığı meslek sektörleri beli oldu. Mutluluk üzerine en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırmasına göre çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatları sunan işlerde daha mutlu oldukları ortaya çıktı.