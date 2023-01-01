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Kombi Bakımı Yaptırmak İsteyenler Aman Dikkat!

Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

  1. Kış mevsimine yavaş yavaş giriş yaptığımız şu günlerde uzmanlardan peş peşe sahte kombi bakımı yapan tamircilerle ilgili uyarılar gelmeye başladı. YouTube'da kombi bakımıyla ilgili video izleyerek kendini usta diye tanıtan dolandırıcıların vatandaşların mağdur ettiği ortaya çıktı. Peki, hayati riske atmadan kombi bakımı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

    Kış mevsimine yavaş yavaş giriş yaptığımız şu günlerde uzmanlardan peş peşe sahte kombi bakımı yapan tamircilerle ilgili uyarılar gelmeye başladı. YouTube'da kombi bakımıyla ilgili video izleyerek kendini usta diye tanıtan dolandırıcıların vatandaşların mağdur ettiği ortaya çıktı. Peki, hayati riske atmadan kombi bakımı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

  2. Kış ayları yaklaşırken her yıl olduğu gibi yapılması gereken kombi bakımı zamanı geldi çattı. Ancak son günlerde bazı fırsatçılar tarafından kombi bakımıyla ilgili yapılan akılalmaz yöntem pes dedirtti.

    Kış ayları yaklaşırken her yıl olduğu gibi yapılması gereken kombi bakımı zamanı geldi çattı. Ancak son günlerde bazı fırsatçılar tarafından kombi bakımıyla ilgili yapılan akılalmaz yöntem pes dedirtti.

  3. PES DEDİRTEN YÖNTEM Son dönemde YouTube videoları üzerinden "ustalık" bazı kişiler ortaya çıktı. Birkaç video izledikten sonra kendilerine usta diyen sahte kombi tamirciler konusunda uzmanlar 'sakın buna kanmayın' diyerek uyarıda bulundu.

    PES DEDİRTEN YÖNTEM Son dönemde YouTube videoları üzerinden "ustalık" bazı kişiler ortaya çıktı. Birkaç video izledikten sonra kendilerine usta diyen sahte kombi tamirciler konusunda uzmanlar 'sakın buna kanmayın' diyerek uyarıda bulundu.

  4. Müşterilere daha uygun fiyat veren sahte tamirciler çok cazip gelse de sonucu insan hayatını tehlikeye sokan nedenlere kadar gidiyor.

    Müşterilere daha uygun fiyat veren sahte tamirciler çok cazip gelse de sonucu insan hayatını tehlikeye sokan nedenlere kadar gidiyor.

  5. Uzmanlar kombi bakımını yapan kişilerin elektrik, elektronik mekanik bütün hepsine hakim olması gerektiğinin altını çiziyor. Peki kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler neler?

    Uzmanlar kombi bakımını yapan kişilerin elektrik, elektronik mekanik bütün hepsine hakim olması gerektiğinin altını çiziyor. Peki kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler neler?

  6. - Kombi bakımı her sene kış mevsimine girmeden mutlaka yapılması gerekiyor. - Kombi bakımını yaptıracağınız kişinin mutlaka alanında projesyonel olmasına dikkat edin. - Kombi bakımını yapacak ustanın o esnada neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyin

    - Kombi bakımı her sene kış mevsimine girmeden mutlaka yapılması gerekiyor. - Kombi bakımını yaptıracağınız kişinin mutlaka alanında projesyonel olmasına dikkat edin. - Kombi bakımını yapacak ustanın o esnada neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyin

  7. - Kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma performansını kontrol ettiğinden emin olun.

    - Kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma performansını kontrol ettiğinden emin olun.

  8. - Kombinizin kritik güvenlik aksamlarının; bacalı kombilerde limit sensörü ve çekiş durumunun, yoğuşmalı kombilerde ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderilip giderilmediğine dikkat edin.

    - Kombinizin kritik güvenlik aksamlarının; bacalı kombilerde limit sensörü ve çekiş durumunun, yoğuşmalı kombilerde ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderilip giderilmediğine dikkat edin.