Bekçilik Sınav Sonucu Ne Zaman Açıklanacak?
2023 bekçi alımında son durum
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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde geride kaldı. Yayımlanan kılavuza göre, adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecek.
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SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edildi.
Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren
https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da
http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.