Son Hali Herkesi Şaşırttı!
Mehmet Ali Erbil evlenmek için gün sayıyordu...
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66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil son zamanların en sık konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmek için gün sayan Erbil'in son hali herkesi şaşırttı.
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Geçirdiği 'Kaçış Sendromu' ile mücadele ederken ölümden dönen Mehmet Ali Erbil evlilik için gün sayıyor.
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Genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a geçtiğimiz günlerde doğum gününde özel bir yüzükle evlenme teklifi eden Erbil, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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5. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şovmen son halini takipçileri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Son halini gören takipçileri birçok yorumda bulundu.
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SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI 60 yaşında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Serdar Ortaç'ın Erbil'i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbil'in oldukça yorgun gözükmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Erbil'e 'Çok yorgun duruyor', 'Evlilik serüveni Erbil'i yordu galiba' , 'Çökmüş sanki' gibi yorumlarda bulundu.
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İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali;