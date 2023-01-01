Erbil'e 'Çok yorgun duruyor', 'Evlilik serüveni Erbil'i yordu galiba' , 'Çökmüş sanki' gibi yorumlarda bulundu.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI 60 yaşında olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

5. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şovmen son halini takipçileri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a geçtiğimiz günlerde doğum gününde özel bir yüzükle evlenme teklifi eden Erbil, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçirdiği 'Kaçış Sendromu' ile mücadele ederken ölümden dönen Mehmet Ali Erbil evlilik için gün sayıyor.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil son zamanların en sık konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlenmek için gün sayan Erbil'in son hali herkesi şaşırttı.

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