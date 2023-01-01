59 Yaşındaki Bingöl'den Dikkat Çeken Açıklama...

Festivalde Murat Dalkılıç, Oktay Kaynarca ve Kubat'ın da sahne alacağını dile getiren Bingöl, "Heyecanlıyız. Sergilerimiz, panellerimiz olacak. Annemi kaybedeli 1.5 yıl oldu. Kendisi de Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından birisi olduğu için anneme ithaf ettik bu festivali" dedi.