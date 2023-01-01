59 Yaşındaki Bingöl'den Dikkat Çeken Açıklama...
Yavuz Bingöl özel hayatıyla ilgili konuştu.
-
Uzun zamandır ekranlardan uzak yaşayan usta sanatçı Yavuz Bingöl Cihangir'de objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden Bingöl özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
-
Önceki gün nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile birlikte Cihangir'de objektiflere takılan usta sanatçı Yavuz Bingöl özel hayatıyla ilgili konuştu.
-
Halk Müzikleri Festivali'nin beşincisini düzenleyecek olan sanatçı, Aşık Veysel'in ölümünün 50'nci yıl dönümü nedeniyle senfoni ile şarkılarını seslendirileceğini söyledi.
-
Festivalde Murat Dalkılıç, Oktay Kaynarca ve Kubat'ın da sahne alacağını dile getiren Bingöl, "Heyecanlıyız. Sergilerimiz, panellerimiz olacak. Annemi kaybedeli 1.5 yıl oldu. Kendisi de Türkiye'nin ilk kadın ozanlarından birisi olduğu için anneme ithaf ettik bu festivali" dedi.
-
"KISMET OLUR DA EVLENİRİZ" Yavuz Bingöl, basın mensuplarının yönelttiği 'evlilik' sorusuna, "Tanıştığımızda Nilşah 23, ben 43 yaşındaydım. Uzun yıllardır beraberiz, yol yürüyoruz. Kısmet olur evleniriz de sizlerin de haberi olur" cevabını verdi.
-
59 yaşındaki usta sanatçı, "Kendisi çok detaycıdır. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var" diyerek, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na övgüler yağdırdı.