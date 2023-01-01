ÖSYM 2024 Sınav Takvimi Ne Zaman Belli Olacak?

ÖSYM sınav takviminin ne zaman, hangi ay açıklanacağı, 2024 sınavlarına başvurmak isteyenler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu takvim içerisinde 2024 YKS, ALES, DGS, MSÜ, TUS, YDS ve YÖKDİL oturum tarihleri yer alıyor. İşte 2024 ÖSYM sınav takviminde son durum...