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Söyledikleri İle Şaşkınlığa Uğrattı

Kadir İnanır'dan beklenmedik cevap!

  1. Geçtiğimiz günlerde kadrajlara yakalanan Kadir İnanır, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

    Geçtiğimiz günlerde kadrajlara yakalanan Kadir İnanır, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

  2. Geçtiğimiz günlerde Adana Altın Koza'da Türkan Şoray ile bir araya gelen ve ödüle layık görülen Kadir İnanır, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

    Geçtiğimiz günlerde Adana Altın Koza'da Türkan Şoray ile bir araya gelen ve ödüle layık görülen Kadir İnanır, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

  3. Bebekte kadrajlara yansıyan Kadir İnanır'ın gazetecilere verdiği yanıt ise herkesi şoke etti.

    Bebekte kadrajlara yansıyan Kadir İnanır'ın gazetecilere verdiği yanıt ise herkesi şoke etti.

  4. "KONUŞMAK İSTEYEN RANDEVU ALSIN"

    "KONUŞMAK İSTEYEN RANDEVU ALSIN"

  5. Uzun zaman magazin gündeminden ve ekranlardan uzak kalan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde muhabirlere verdiği tripli yanıt ile herkesi şoke etti.

    Uzun zaman magazin gündeminden ve ekranlardan uzak kalan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde muhabirlere verdiği tripli yanıt ile herkesi şoke etti.

  6. Basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra bir araya gelmesini sordular.

    Basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra bir araya gelmesini sordular.

  7. Gelen sorulara İnanır, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" yanıtını verdi.

    Gelen sorulara İnanır, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" yanıtını verdi.

  8. Duydukları yanıt karşısında şoke olan basın mensupları ne yapacaklarını şaşırdı.

    Duydukları yanıt karşısında şoke olan basın mensupları ne yapacaklarını şaşırdı.

  9. Bu olayı duyanlar ise sosyal medyada 'Kadirizm kuralları', 'Adam Yeşilçam'ın jönlerindendi olcak o kadar' gibi yorumlarda bulundu.

    Bu olayı duyanlar ise sosyal medyada 'Kadirizm kuralları', 'Adam Yeşilçam'ın jönlerindendi olcak o kadar' gibi yorumlarda bulundu.