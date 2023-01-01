Söyledikleri İle Şaşkınlığa Uğrattı
Kadir İnanır'dan beklenmedik cevap!
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Geçtiğimiz günlerde kadrajlara yakalanan Kadir İnanır, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtla herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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Geçtiğimiz günlerde Adana Altın Koza'da Türkan Şoray ile bir araya gelen ve ödüle layık görülen Kadir İnanır, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.
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Bebekte kadrajlara yansıyan Kadir İnanır'ın gazetecilere verdiği yanıt ise herkesi şoke etti.
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"KONUŞMAK İSTEYEN RANDEVU ALSIN"
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Uzun zaman magazin gündeminden ve ekranlardan uzak kalan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde muhabirlere verdiği tripli yanıt ile herkesi şoke etti.
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Basın mensupları, Kadir İnanır'a, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkan Şoray ile yıllar sonra bir araya gelmesini sordular.
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Gelen sorulara İnanır, "Çocuklar sokakta konuşmuyorum. Benden randevu alın, öyle konuşalım" yanıtını verdi.
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Duydukları yanıt karşısında şoke olan basın mensupları ne yapacaklarını şaşırdı.
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Bu olayı duyanlar ise sosyal medyada 'Kadirizm kuralları', 'Adam Yeşilçam'ın jönlerindendi olcak o kadar' gibi yorumlarda bulundu.