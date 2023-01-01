Milyoner'de Gözyaşları Sel Oldu!
Ayşe Gündüz'ün filmlere taş çıkartan hayatı yürek burktu
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yarışmada sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Ayşe Gündüz, filmlere taş çıkaran hayat hikayesiyle ekran başındaki izleyenleri ağlattı.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" her hafta birbirinden ilginç anlara ev sahipliği yapıyor. Spordan sanata, tarihten coğrafyaya kadar pek çok kategoride soruların yer aldığı yarışmada büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar, ekranların önünde zorlu bir mücadele veriyor.
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Kimi zaman yarışmacıların hayat hikayeleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan yarışmanın son bölümünde Ayşe Gündüz isimli bir yarışmacının yaşadıkları yürek burktu.
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Filmleri aratmayan hayat hikayesiyle herkesi şoke eden Gündüz, 3 çocuk annesi olduğunu ve çocuklarının Çocuk Esirgeme Kurumu'nda olduğunu anlattı.
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"ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLÜYORUM" Madde bağımlılığından dolayı çocuklarından ayrı kaldığını dile getiren acılı anne, "Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım." diye konuştu.
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Hayatını kökten değiştiren ve mutlu olmak için yeni bir sayfa açan yarışmacı, yakın zamanda evleneceğini ancak müstakbel eşini kaybettiğini ifade etti.
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"925 gün önce doğal gaz patlamasında evleneceğim kişiyi kaybettim.
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Hayat bir şekilde geçiyor. Asıl önemli olan hayata nasıl baktığındır" şeklinde konuşan Gündüz, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yürek burkan hayatıyla başarılı performans sergileyen Gündüz, büyük ödüle iki adım kala 11'inci soruya kadar ulaştı.
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'Cibali Karakolu' adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?' sorusunu risk alarak yanıtlama kararı alan Gündüz, 'A- Yazarı Nejat Uygur'dur' seçeneğinde karar kıldı.
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Ancak yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL alarak Milyoner serüvenine veda etti.