Whatsapp'a Yeni Özellik
Herkes kanal açabilir
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Whatsapp, Eylül ayında kanallar özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu duyurmuştu. Kanallar özelliği sayesinde kullanıcılar takip ettikleri kanallardan yazılı veya görsel olarak son gelişmelerden haberdar olabiliyor.
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IOS CİHAZLARDA MEVCUT WhatsApp, App Store'da yayınlanan son güncellemeyle beraber şimdilik sadece iOS cihazı kullanıcılarının kanal oluşturmasına olanak tanıyor.
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HERKES KANAL AÇABİLİR Android cihaz kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen özellik sayesinde artık her kullanıcı kendi kanalını oluşturabilecek.
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KANAL ARAMA Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcıların takip edilen kanalları ve diğer doğrulanmış kanalları dizini açmadan hızlı bir şekilde bulmasına olanak tanıyan arama özelliğini sunmuştu.