Whatsapp'a Yeni Özellik

KANAL ARAMA Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte WhatsApp, kullanıcıların takip edilen kanalları ve diğer doğrulanmış kanalları dizini açmadan hızlı bir şekilde bulmasına olanak tanıyan arama özelliğini sunmuştu.

HERKES KANAL AÇABİLİR Android cihaz kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen özellik sayesinde artık her kullanıcı kendi kanalını oluşturabilecek.

Whatsapp, Eylül ayında kanallar özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu duyurmuştu. Kanallar özelliği sayesinde kullanıcılar takip ettikleri kanallardan yazılı veya görsel olarak son gelişmelerden haberdar olabiliyor.

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