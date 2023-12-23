Açık Öğretim Lise Sınavları Ne Zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da.