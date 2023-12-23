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Açık Öğretim Lise Sınavları Ne Zaman?

2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav takvimi belli oldu

  1. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saat bilgisini araştırırken, AÖL'den açıklama geldi. İşte, 2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav takvimi...

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saat bilgisini araştırırken, AÖL'den açıklama geldi. İşte, 2023-2024 AÖL 1. Dönem sınav takvimi...

  2. AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? <br> Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. <br> 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak; <br> 1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da, <br> 2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te, <br> 3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da.

    AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
    Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.
    23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;
    1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00?da,
    2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00?te,
    3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00?da.

  3. 2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ <br> MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; <br> "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ
    MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada;
    "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.