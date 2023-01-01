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Ankara Savaşı'ndan Kalma Toplu Mezar Keşfedildi

Çubuk ilçesinde Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar tespit edildi. Alanda arkeolojik çalışmalara başlandı.

  1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık, 1402'de Çubuk Ovası'nda gerçekleşen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini yansıtan toplu bir mezar bulduklarını bildirdi. Ankara Savaşı'nın Çubuk Ovası'nda yaşandığını gösteren birçok kaynak bulunduğunu anımsatan Çalık, toplu mezarla da savaşın bu alanda yapıldığının kesinlik kazandığını aktardı.

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık, 1402'de Çubuk Ovası'nda gerçekleşen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini yansıtan toplu bir mezar bulduklarını bildirdi. Ankara Savaşı'nın Çubuk Ovası'nda yaşandığını gösteren birçok kaynak bulunduğunu anımsatan Çalık, toplu mezarla da savaşın bu alanda yapıldığının kesinlik kazandığını aktardı.

  2. "Ankara Savaşı Tespiti" projesi kapsamında yürütülen çalışmada savaşın alanının belirlendiğini anlatan AYBÜ İnsanlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak da "Çubuk?un 15 köyünde yüzey araştırması yaparak 1402 Ankara Savaşı?na ait arkeolojik verileri topladık. Şu anda Çubuk ilçesinin Kutuören köyünde tespit ettiğimiz bir şehit mezarlığında arkeolojik çalışmalarımıza başladık." dedi.

    "Ankara Savaşı Tespiti" projesi kapsamında yürütülen çalışmada savaşın alanının belirlendiğini anlatan AYBÜ İnsanlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak da "Çubuk?un 15 köyünde yüzey araştırması yaparak 1402 Ankara Savaşı?na ait arkeolojik verileri topladık. Şu anda Çubuk ilçesinin Kutuören köyünde tespit ettiğimiz bir şehit mezarlığında arkeolojik çalışmalarımıza başladık." dedi.

  3. AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Çelik ise "Eskiden burada Kayra isminde bir köy varmış. Şimdiki köyün yaklaşık olarak 3 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Savaşta burada pek çok insanın şehit olduğunu ve dolayısıyla da buraya şehitlerle ilgili bir mezarlık yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgelerde Ankara Savaşı?yla ilgili çok sayıda delil bulana kadar bu tür kazılarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

    AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Çelik ise "Eskiden burada Kayra isminde bir köy varmış. Şimdiki köyün yaklaşık olarak 3 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Savaşta burada pek çok insanın şehit olduğunu ve dolayısıyla da buraya şehitlerle ilgili bir mezarlık yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgelerde Ankara Savaşı?yla ilgili çok sayıda delil bulana kadar bu tür kazılarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

  4. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, toplu mezar tespit edilen alanı ziyaret ederek, çalışma hakkında bilgi aldı. Kaymakam Keleş, kazı sonunda savaşla ilgili birçok bilinmeyenin aydınlanacağına inandığını kaydetti.

    Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, toplu mezar tespit edilen alanı ziyaret ederek, çalışma hakkında bilgi aldı. Kaymakam Keleş, kazı sonunda savaşla ilgili birçok bilinmeyenin aydınlanacağına inandığını kaydetti.

  5. İki yıllık çalışmanın ardından ilk toplu mezarın bulunduğunu vurgulayan Keleş, "Bu tarihimiz açısından önemli bir gün." diye konuştu. Belediye Başkanı Demirbaş ise çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kazı çalışmalarında insan iskeletleri ve savaş aletleri çıkmaya başladı. İnşallah tüm çalışma bittiğinde bir müze çalışmasına başlarız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Ankara Savaşı?nın geçtiği alanın tescili de yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.

    İki yıllık çalışmanın ardından ilk toplu mezarın bulunduğunu vurgulayan Keleş, "Bu tarihimiz açısından önemli bir gün." diye konuştu. Belediye Başkanı Demirbaş ise çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çubuk Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Kazı çalışmalarında insan iskeletleri ve savaş aletleri çıkmaya başladı. İnşallah tüm çalışma bittiğinde bir müze çalışmasına başlarız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Ankara Savaşı?nın geçtiği alanın tescili de yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.