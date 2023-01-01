89 Kişiye Mezar Olan Sitenin Temeli Kapatılıyor

11 ili doğrudan etkileyen iki yıkıcı depremde Diyarbakır?ın merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi?nin 4 bloğundan biri de yıkıldı.

6 Şubat tarihinde Türkiye, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle salsıldı.

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