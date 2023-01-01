89 Kişiye Mezar Olan Sitenin Temeli Kapatılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi?nin temelinde savcılık kararıyla numune alınmasının ardından çalışmalar tamamlandı. Temelin üstü iş makineleri yardımıyla molozlar dökülerek kapatılıyor.
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6 Şubat tarihinde Türkiye, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle salsıldı.
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11 ili doğrudan etkileyen iki yıkıcı depremde Diyarbakır?ın merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi?nin 4 bloğundan biri de yıkıldı.
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89 kişiye mezar olan sitenin savcılık kararıyla zeminine inildi.
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Binanın temelinden numune alındıktan sonra savcılık kararıyla zeminin üstü molozlarla kapatılmaya başlandı.
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