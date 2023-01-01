Taze Anne Gupse Özay'dan Yeni Film Müjdesi!
Okuma provasından ilk kareler
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Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu ve yönetmen Gupse Özay'dan herkesi heyecanlandıran haber geldi. Lohusa filminin hazırlığında olan Özay okuma provasından ilk kareleri paylaştı.
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Çıkardığı "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlerle büyük başarıya imza atan oyuncu Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.
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YENİ PROJESİNİN ADINI DUYURDU' Uzun zamadır ekranlardan uzak kalarak kızı Jan Asya ile ilgilenen ve senaryo çalışmalarına devam eden Gupse Özay, yeni filminin adını sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Özay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda , kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu filminin adının "Lohusa" olduğunu duyurdu.
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SETTEN HEYECANLANDIRAN KARELER Oyuncu ve senarist Gupse Özay?ın heyecanla beklenen yeni filmi "Lohusa"nın okuma provası gerçekleştirildi.
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ÇEKİMLER 12 EKİM?DE BAŞLADI Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım?ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü?nün oturduğu filmin çekimleri 12 Ekim'de başladı.
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"Lohusa" filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatılacak.
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Kadrosunda Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in yer aldığı filmde, Gupse Özay, setten heyecanlı karelerini paylaştı.
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