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Taze Anne Gupse Özay'dan Yeni Film Müjdesi!

Okuma provasından ilk kareler

  1. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu ve yönetmen Gupse Özay'dan herkesi heyecanlandıran haber geldi. Lohusa filminin hazırlığında olan Özay okuma provasından ilk kareleri paylaştı.

    Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu ve yönetmen Gupse Özay'dan herkesi heyecanlandıran haber geldi. Lohusa filminin hazırlığında olan Özay okuma provasından ilk kareleri paylaştı.

  2. Çıkardığı "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlerle büyük başarıya imza atan oyuncu Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

    Çıkardığı "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlerle büyük başarıya imza atan oyuncu Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

  3. YENİ PROJESİNİN ADINI DUYURDU' Uzun zamadır ekranlardan uzak kalarak kızı Jan Asya ile ilgilenen ve senaryo çalışmalarına devam eden Gupse Özay, yeni filminin adını sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    YENİ PROJESİNİN ADINI DUYURDU' Uzun zamadır ekranlardan uzak kalarak kızı Jan Asya ile ilgilenen ve senaryo çalışmalarına devam eden Gupse Özay, yeni filminin adını sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla duyurdu.

  4. Özay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda , kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu filminin adının "Lohusa" olduğunu duyurdu.

    Özay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda , kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu filminin adının "Lohusa" olduğunu duyurdu.

  5. SETTEN HEYECANLANDIRAN KARELER Oyuncu ve senarist Gupse Özay?ın heyecanla beklenen yeni filmi "Lohusa"nın okuma provası gerçekleştirildi.

    SETTEN HEYECANLANDIRAN KARELER Oyuncu ve senarist Gupse Özay?ın heyecanla beklenen yeni filmi "Lohusa"nın okuma provası gerçekleştirildi.

  6. ÇEKİMLER 12 EKİM?DE BAŞLADI Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım?ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü?nün oturduğu filmin çekimleri 12 Ekim'de başladı.

    ÇEKİMLER 12 EKİM?DE BAŞLADI Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım?ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü?nün oturduğu filmin çekimleri 12 Ekim'de başladı.

  7. "Lohusa" filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatılacak.

    "Lohusa" filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatılacak.

  8. Kadrosunda Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in yer aldığı filmde, Gupse Özay, setten heyecanlı karelerini paylaştı.

    Kadrosunda Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in yer aldığı filmde, Gupse Özay, setten heyecanlı karelerini paylaştı.