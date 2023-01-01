350 Bin TL Altı Otomobiller!

Vatandaşlar otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha ucuza satışa sunulan ikinci el otomobillere yöneldi. Piyasa göre oldukça uyguna satılan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Bazılarının az hasarlı bazılarının ise hasarsız olduğu araçlara adeta teklif yağıyor. Çalışamayacak durumdaki bazı araçlar ise yedek parça için alınabiliyor.