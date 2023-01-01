Kahvaltıda Zeytin Yiyenler Çok Şanslı

YEŞİL ZEYTİN Mİ SİYAH ZEYTİN Mİ?

Zannedilenin aksine iki zeytin arasında bir besin değeri farkı yoktur. siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki temel fark hasat edildiği döneme bağlıdır. Yeşil zeytinler tamamen olgunlaşmadan hasat edilir, bu da daha sıkı etli ve daha güçlü bir lezzete sahip olmalarını sağlar. Siyah zeytinler ise tamamen olgunlaştığında hasat edilir, bu nedenle rengi koyudur.