Kahvaltıda Zeytin Yiyenler Çok Şanslı
Böyle bir rahatlık yok
-
1-UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinler sabah tüketildiğinde hem gün boyu gereken enerjiyi sağlayacak hem de uzun süre tok tutacağından kolay kolay acıkmayacaksınız. Günde ortalama 5 zeytin bu konuda size yardımcı olmaya yetecektir.
-
2-HIZLI BİR METABOLİZMAYA KAVUŞUN
Omega zengini zeytin kahvaltıda dengeli ve sağlıklı beslenmenin yapı taşlarından biri. Metabolizmayı hızlandırma etkisiyle hem diyet yaşamına hem de sağlıklı beslenmeye yardımcı olan zeytin içerisindeki mineraller sayesinde kilo vermenize de yardımcı olabilir.
-
3-OMEGA-3 VE 6 DEPOSU
Omega-3 yağ asitlerinin faydaları arasında kalp ve damar sağlığını korması, trigliserit düzeylerinin azalması, iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi artırması, kalp krizi ve felç gibi riskini azalmasına yardımcı olması, yüksek tansiyonu önlemesi yer alıyor. Zeytin de içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleriyle, tam bir 'sağlık deposu' olarak nitelendirilebilir.
-
4-HEM KENDİSİ HEM YAĞI FAYDALI
Zeytin ve zeytinyağı saç tırnak ve cilt bakımında da oldukça etkili, nemlendirici etkisiyle cildinizi parlatıp yumuşatır. Ek olarak tırnak bakımı için de sıkça tercih ediliyor. Zeytinyağıyla yapılan saç bakımlarında ise saçların hızlı uzadığı ve parlayarak güçlendiği görülüyor.
-
5-KOLON KANSERİ RİSKİ AZALIYOR
Zeytindeki E vitamini ve tekli doymamış yağ asitlerinin sık tüketimi, serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlayarak kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. Zeytinyağı, mide asidini azaltarak ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının gelişmesini önlemede de yardımcı olabilmektedir.
-
YEŞİL ZEYTİN Mİ SİYAH ZEYTİN Mİ?
Zannedilenin aksine iki zeytin arasında bir besin değeri farkı yoktur. siyah zeytin ile yeşil zeytin arasındaki temel fark hasat edildiği döneme bağlıdır. Yeşil zeytinler tamamen olgunlaşmadan hasat edilir, bu da daha sıkı etli ve daha güçlü bir lezzete sahip olmalarını sağlar. Siyah zeytinler ise tamamen olgunlaştığında hasat edilir, bu nedenle rengi koyudur.