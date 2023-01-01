Ticaret Bakanlığı 1500 Memur Alımı Ne Zaman?
Başvuru tarihleri açıklandı mı?
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Ticaret Bakanlığı 81 ilde görevlendirmek üzere 1500 kadrolu memur alımı yapacak. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi. Açıklama ardından gözler Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurularına çevrildi.
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MEMUR ALIMI DUYURUSU Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmı gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır."
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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK? Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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Ticaret Bakanlığı duyurular ekranından tarih ve sürece ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.