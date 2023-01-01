Antalya'da Plastik Kasa Yangını

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken ardiyede maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi.

Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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