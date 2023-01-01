Antalya'da Plastik Kasa Yangını
Antalya?nın Serik ilçesinde ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yandı. Bazı makinelerde zarar meydana gelirken gökyüzünü duman kapladı.
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Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde meydana geldi.
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Çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift trakör ve makineler alevlerden etkilendi.
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Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi.
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Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken ardiyede maddi hasar meydana geldi.
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