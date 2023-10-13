İki Çocuğu Olduğu Ortaya Çıktı!

"VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Metin Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."