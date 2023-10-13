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İki Çocuğu Olduğu Ortaya Çıktı!

Metin Akpınar?dan ilk açıklama

  1. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

    Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

  2. Nebioğlu "Neredeyse bir buçuk aydır hiç uyumuyorum davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bir sindireyim, hep beraber sindirelim bu haberi" ifadelerini kullandı.

    Nebioğlu "Neredeyse bir buçuk aydır hiç uyumuyorum davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bir sindireyim, hep beraber sindirelim bu haberi" ifadelerini kullandı.

  3. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

    62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

  4. "VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM" <br> Evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Metin Akpınar, şu ifadeleri kullandı: <br> "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."

    "VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"
    Evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Metin Akpınar, şu ifadeleri kullandı:
    "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."

  5. "2023 YILINDA ARAMIZDAKİ BAĞI RESMİYETE KAVUŞTURMAYI SEÇTİLER" <br> "Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek."

    "2023 YILINDA ARAMIZDAKİ BAĞI RESMİYETE KAVUŞTURMAYI SEÇTİLER"
    "Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek."

  6. "HAYAT GERİYE DOĞRU YAŞANMIYOR" "Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

    "HAYAT GERİYE DOĞRU YAŞANMIYOR" "Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

  7. Öte yandan Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi.

    Öte yandan Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi.

  8. Duygu Nebioğlu, 6 yaşındayken öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi.

    Duygu Nebioğlu, 6 yaşındayken öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi.

  9. "ÜNLÜ OLMAK GİBİ BİR DERDİM OLSAYDI..." Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde anne-babasını bulmak için çıktığı yolda izler Metin Akpınar'a çıktı. Neiboğlu dün yaptığı paylaşımda "Ben ne yaşadım, nereden bileceksiniz ki? Ünlü olmak gibi bir derdim olsaydı 21 yaşımda olurdum. Sadece vicdanı olanlar anlayabilir. Barış ile kalın" ifadelerini kullandı.

    "ÜNLÜ OLMAK GİBİ BİR DERDİM OLSAYDI..." Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde anne-babasını bulmak için çıktığı yolda izler Metin Akpınar'a çıktı. Neiboğlu dün yaptığı paylaşımda "Ben ne yaşadım, nereden bileceksiniz ki? Ünlü olmak gibi bir derdim olsaydı 21 yaşımda olurdum. Sadece vicdanı olanlar anlayabilir. Barış ile kalın" ifadelerini kullandı.

  10. BERABER FOTOĞRAFLARI VAR İddiası Metin Akpınar tarafından 14 yıldır biliniyor hatta Nebioğlu, Akpınar ile bir araya geldiği bir kareyi bile paylaşmıştı.

    BERABER FOTOĞRAFLARI VAR İddiası Metin Akpınar tarafından 14 yıldır biliniyor hatta Nebioğlu, Akpınar ile bir araya geldiği bir kareyi bile paylaşmıştı.

  11. Ancak sanatçı kızını kabul etmeyince Duygu Nebioğlu hukuki yollara başvurdu. Babalık testini değerlendiren mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna karar verdi. Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.

    Ancak sanatçı kızını kabul etmeyince Duygu Nebioğlu hukuki yollara başvurdu. Babalık testini değerlendiren mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna karar verdi. Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.

  12. BİR BABALIK DAVASI DAHA VAR Metin Akpınar'a açılmış bir babalık davası daha var. Çünkü Duygu Nebioğlu'nun bir de ikiz kız kardeşi var. Duygu Nebioğlu'nun ikizi de davanın sonuçlanmasını bekliyor. Davada gizlilik kararı var.

    BİR BABALIK DAVASI DAHA VAR Metin Akpınar'a açılmış bir babalık davası daha var. Çünkü Duygu Nebioğlu'nun bir de ikiz kız kardeşi var. Duygu Nebioğlu'nun ikizi de davanın sonuçlanmasını bekliyor. Davada gizlilik kararı var.