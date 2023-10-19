Buluştukları Dizinin Afişi Cannes'da Yayınlandı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 2 başrol oyuncusu Özgü Namal ile Özcan Deniz, 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Cannes Palais des Festivals et des Congrès alanında gerçekleştirilecek olan "Cannes Mipcom Fuarı" için hazırlanan afiş için bir araya geldi.