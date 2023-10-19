Buluştukları Dizinin Afişi Cannes'da Yayınlandı!
Özgü Namal ile Özcan Deniz'i bir araya getiren yeni dizi Kızıl Goncalar'ın Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afişi yayınlandı.
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Özgü Namal ile Özcan Deniz'i bir araya getirecek olan dizi Necati Şahin'in kaleminden çıkarken dizinin yönetmenliğini ödüllü yönetmenlerden Ömür Atay üstleniyor.
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Okuma provası yapılacak olan dizinin çekimlerinin de önümüzdeki günlerde yapılacağı biliniyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 2 başrol oyuncusu Özgü Namal ile Özcan Deniz, 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Cannes Palais des Festivals et des Congrès alanında gerçekleştirilecek olan "Cannes Mipcom Fuarı" için hazırlanan afiş için bir araya geldi.
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Fuar için afişi hazırlanan dizinin başrol oyuncularından biri olan Özcan Deniz, düzenlenecek olan fuara onur konuğu olarak katılacak.
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İşte Cannes Mipcom Fuarı için hazırlanan afiş: