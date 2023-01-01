İphone Güncellemesi Sorunlar Getirdi
Apple, iPhone 15 cihazlarda aşırı ısınma sorunun ortadan kaldırmak için iOS 17.0.3 güncellemesini yayınlamıştı. Isınma sorununu çözen bu güncelleme beraberine farklı sorunlara yol açtı.
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Apple son olarak iOS 17.0.3'ü yayınlamış, aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların bu güncellemeyi yaptıktan sonra bir sorun yaşamayacaklarını kaydetmişti.
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Ancak bu güncellemeyle birlikte her ne kadar aşırı ısınma sorunlarına dair şikayetlerde azalmalar olsa da, iPhone cihazlarda kullanıcılar bu kez farklı sorunlarla karşılaştı.
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GECE ŞARJDAYKEN KAPANIYOR iOS 17.0.3 güncellemesinin ardından artan şikayetler arasında iPhone cihazların otomatik kapanması yer alıyor. Bazı Apple kullanıcıları gece telefonlarını şarja bıraktıklarında cihazın otomatik olarak kapandığını gördü.
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WI-FI BAĞLANTISINDA SORUN Bazı Apple kullanıcıları, iPhone 15 cihazlarına iOS 17 güncellemesi yaptıklarından beri Wi-Fi sorunları yaşadıklarını söylemişti. Uygulamaların içerik yükleyemediği ya da bağlantının çok yavaş olduğu gelen şikayetler arasında.
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KULLANICILAR GÜNCELLEME BEKLİYOR Apple kullanıcıları bu sorunların da giderilmesi için iOS 17'ye yeni bir güncelleme bekliyor.
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