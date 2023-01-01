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"Ses Çıkarmak Zorundayız"

Gamze Özçelik'ten İsrail zulmüne karşı tepki!

  1. Dünyanın her yerinde yaptığı yardımlarla tanınan ünlü isim Gamze Özçelik, İsrail'in Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sessiz kalmadı. her zaman Filistin'e verdiği destekle bilinen Özçelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Dünyanın her yerinde yaptığı yardımlarla tanınan ünlü isim Gamze Özçelik, İsrail'in Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sessiz kalmadı. her zaman Filistin'e verdiği destekle bilinen Özçelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

  2. Oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile senelerdir muhtaç ailelere ve yetim çocuklara kucak açıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan Özçelik , İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları kınadı.

    Oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile senelerdir muhtaç ailelere ve yetim çocuklara kucak açıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan Özçelik , İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları kınadı.

  3. Olanlara duyarsız kalamayan Zeynep Gamze Özçelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail zulmüne tepkisini koydu.

    Olanlara duyarsız kalamayan Zeynep Gamze Özçelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail zulmüne tepkisini koydu.

  4. İşte Zeynep Gamze Özçelik'in o paylaşımı...

    İşte Zeynep Gamze Özçelik'in o paylaşımı...

  5. "SES ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ" Ünlü isim paylaşımına; "Kaçamayız.. Görmek zorundayız, ses çıkarmak zorundayız, harekete geçmek zorundayız" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    "SES ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ" Ünlü isim paylaşımına; "Kaçamayız.. Görmek zorundayız, ses çıkarmak zorundayız, harekete geçmek zorundayız" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

  6. ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI

    ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI

  7. "YANLIŞ, YANLIŞI DÜZELTMEZ" Yusuf İslam, "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım" ifadesini kullandı. "Gerçek barış ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir" diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu da vurguladı.

    "YANLIŞ, YANLIŞI DÜZELTMEZ" Yusuf İslam, "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım" ifadesini kullandı. "Gerçek barış ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir" diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu da vurguladı.

  8. "ÖZGÜR FİLİSTİN" Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de sosyal medya hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak, Filistin'e destek verdi.

    "ÖZGÜR FİLİSTİN" Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de sosyal medya hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak, Filistin'e destek verdi.

  9. Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Gigi Hadid, yaşananlar dolayısıyla hissettiği üzüntüyü, "Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi.

    Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Gigi Hadid, yaşananlar dolayısıyla hissettiği üzüntüyü, "Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi.

  10. YIKIMI GÖSTERDİ Lübnanlı oyuncu Lila Abdallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki yıkımı gösteren videoları, sosyal medya hesabına taşıdı. Konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapan Abdallah, dünyaya Filistin'e destek çağrısında bulundu.

    YIKIMI GÖSTERDİ Lübnanlı oyuncu Lila Abdallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki yıkımı gösteren videoları, sosyal medya hesabına taşıdı. Konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapan Abdallah, dünyaya Filistin'e destek çağrısında bulundu.

  11. "FİLİSTİN'E DESTEK VERİLMİYOR" İsveçli müzisyen Zara Larsson, sosyal medya hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor"paylaşımında bulundu.

    "FİLİSTİN'E DESTEK VERİLMİYOR" İsveçli müzisyen Zara Larsson, sosyal medya hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor"paylaşımında bulundu.