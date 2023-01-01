"Ses Çıkarmak Zorundayız"

"YANLIŞ, YANLIŞI DÜZELTMEZ" Yusuf İslam, "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım" ifadesini kullandı. "Gerçek barış ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir" diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu da vurguladı.