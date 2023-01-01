Babası Metin Akpınar'a Tehdit!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açmıştı. Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıklamıştı.