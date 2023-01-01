Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Biletini Aldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Euro 2024'e katılmayı garantiledi.
Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
D grubunda puan tablosu şöyle:
1- Türkiye | 7 maç 16 puan
2- Galler | 6 maç 10 puan
3- Hırvatistan | 6 maç 10 puan
4- Ermenistan | 6 maç 7 puan
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MİLLİLER, İLK KEZ YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE AVRUPA ŞAMPİYONASI?NDA
A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini aldı. 6?ncı kez şampiyonaya katılacak Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.
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A Milli Takım, 5 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonaları?na daha önce 3 kez Fatih Terim?le, 1?er kez de Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde katılma başarısı gösterdi. Türkiye?yi 1996?da İngiltere?de düzenlenen şampiyonaya Fatih Terim; 2000?de Hollanda-Belçika ortaklığında düzenlenen organizasyona Mustafa Denizli götürmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlıları 2008?de Avusturya-İsviçre işbirliğinde düzenlenen turnuvaya Fatih Terim; 2016?da Fransa?da organize edilen şampiyonaya Fatih Terim ve 2020?de 11 farklı ülkede oynanan mücadelelere ise Şenol Güneş götürmüştü.
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MONTELLA TARİHE GEÇTİ
Türkiye, tarihinde 6?ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri?ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5?inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21?inci yabancı teknik direktörü olmuştu.
Montella, Ay-yıldızlı ekibin başında aldığı Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle millileri 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya?da düzenlenecek EURO 2024?e götürerek tarihi bir başarının altına imza attı.
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LETONYA?YI İÇ SAHADA İLK KEZ MAĞLUP ETTİK
A Milli Futbol Takımı, Letonya?yı iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile iç sahada 4 maça çıkan milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda rakibiyle oynadığı 5 maçın 3?ünü kazanıp, 1?er kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, iç sahada rakibini ilk kez mağlup etti. Milliler ayrıca Letonya?ya karşı en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.
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TÜRKİYE, ÜST ÜSTE 3.KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.
Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.
Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.
Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.
A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.