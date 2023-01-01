Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6?ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri?ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5?inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21?inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

Montella, Ay-yıldızlı ekibin başında aldığı Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle millileri 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya?da düzenlenecek EURO 2024?e götürerek tarihi bir başarının altına imza attı.