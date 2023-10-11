SGK Personel Alımı Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?
ne zaman açıklanacak? (KPSS 2023/6 tercih sonuçları)
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KPSS 2023/6 tercih sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. SGK bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapacak. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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KPSS-2023/6 TERCİHLERİ TAMAMLANDI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.
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SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.