İstanbullular Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
İstanbul bugün çok bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkisi altında.
-
İstanbul?da bugün yer yer yağmurlu hava etkili oluyor. Yağmurun etkili olduğu noktalardan bir tanesi Taksim Meydanı oldu.
-
Taksim?de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.
-
Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar kapüşonlarıyla yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı.
-
Vatandaşlar, zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
-
MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
-
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı