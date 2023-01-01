'Mirastan Zırnık Koklamasınlar Diye Mi Sakladın?'
Ahmet Hakan Metin Akpınar'ı topa tuttu
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82 yaşındaki aktör Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündeminde bomba etkisi oluşturdu. Kızlarının varlığını 10 yıl önce öğrenen ve saklamayı tercih eden Akpınar'ın son açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken gazeteci Ahmet Hakan, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra evlilik dışı birliktelikten dünyaya gelen ikiz çocukları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Yıllar önce annesi tarafından bir köye bırakılan ve sonrasında devlet korumasıyla bir aileyle evlatlık verilen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'nun varlığından 10 yıl önce haberdar olan Akpınar'ın kızlarını saklaması ve sahip çıkmaması ise tepki topladı.
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10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığını ifade eden Duygu Nebioğlu, soluğu mahkemede aldı. Gizlilik kararı doğrultusunda Antalya Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya göre Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.
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Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar ise dava sonucunda açıklamada bulundu.
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"Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. diyen Akpınar'ın açıklamaları hem kızlarından hem de sosyal medyadan tepki topladı.
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AHMET HAKAN'DAN METİN AKPINAR'A YANIT! Akpınar'ın açıklamalarına tepki gösteren bir isim de ünlü gazeteci Ahmet Hakan oldu. Akpınar'ın açıklamasını, "Durumu kendisi açısından toparlamaya çalışan, kamuoyunda oluşan tepkileri önlemeyi amaçlayan, 'hayat geriye doğru yaşanmıyor' türü afili cümlelere yer veren bir açıklama" olarak değerlendiren Hakan, "Fakat ne yazık ki bu açıklama, Metin Akpınar?ı kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.
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"MİRASTAN ZIRNIK KOKLAMASINLAR DİYE Mİ YAPTIN?" "Kendilerini ilk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim" diyen Metin Akpınar'a seslenen Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "14 yıldır olayı neden resmiyete kavuşturmadın? Neden bu çocukları avukatlar tutmak, davalar açmak, mahkemelere gitmek zorunda bıraktın? Mirastan zırnık koklamasınlar diye mi?"
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Akpınar'ın tutumunu eleştiren Hakan, "Hayat, tabii ki geriye doğru yaşanmaz. Ancak hayat, ileriye doğru telafi edilebilir" diyerek hayal kırıklığını da dile getirdi.