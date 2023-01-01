'Mirastan Zırnık Koklamasınlar Diye Mi Sakladın?'

AHMET HAKAN'DAN METİN AKPINAR'A YANIT! Akpınar'ın açıklamalarına tepki gösteren bir isim de ünlü gazeteci Ahmet Hakan oldu. Akpınar'ın açıklamasını, "Durumu kendisi açısından toparlamaya çalışan, kamuoyunda oluşan tepkileri önlemeyi amaçlayan, 'hayat geriye doğru yaşanmıyor' türü afili cümlelere yer veren bir açıklama" olarak değerlendiren Hakan, "Fakat ne yazık ki bu açıklama, Metin Akpınar?ı kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.