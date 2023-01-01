Tiktok Fenomeni Milyoner'e Katıldı!

Yarışmacının karşısına 3. soruda "On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık hangi sayının sözlükteki tanımıdır?" sorusu çıktı. Yarışmacı hesap yaptı ve 'A- Bir' cevabını verdi ancak doğru cevap 'D- Bin' olacaktı.