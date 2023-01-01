Memur Zammı Ne Zaman Açıklanacak?
Polis-Öğretmen-Hemşire maaşı ne kadar olacak?
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Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranının aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. İşte, 2024 memur zammında son durum...
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2024 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Memur ve emekli maaşlarına her yıl aynı tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından şimdi de 2024 Ocak ayında zam oranı netlik kazanacak. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı Ocak ayının ilk haftasında, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranın ardından belli olacak.
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KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARAR VERDİ Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.