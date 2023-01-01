Evde Bakım Maaşı Alanlara 29 Ekim İkramiyesi Verilecek Mi?

Emeklilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenecek. İkramiyenin bütçeye maliyeti 61 milyar lirayı geçecek ve ikramiyeler kasım ayının ortasına kadar hesaplara yatırılacak. İşte, evde bakım maaşı alanlara 29 Ekim ikramiyesi hakkında son bilgiler...