Güldür Güldür'ün İbrahim'i Resmen Eridi!
Son hali herkesi şaşırttı
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Kilolu halleriyle bilinen Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Rüştü Onur Atilla son haliyle gündem oldu. Yeni sezonda ortaya çıkan ünlü ismin bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.
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11 yıldır Güldür Güldür Show'da İbrahim karaketerine hayat veren Rüştü Onur Atilla yeni sezonda izleyicileri şaşkına uğrattı.
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Kilolarıyla büyük bir sempati kazanan ünlü oyuncu verdiği kilolar sonrası hayranları tanımakta zorlandı.
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ADETA ERİDİ! Güldür Güldür yarışmasında yer aldığı skeçlerle en çok konuşulan isimlerden biri olan Rüştü Onur Atilla, adeta eridi.
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Bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan ünlü oyuncunun gündem olan o hali...
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