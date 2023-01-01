Sporda Yatırım Hamlesi Hız Kesmiyor

Disiplinli, dürüst, ahlaklı?

Spor tesisinin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de futbol başta olmak üzere birçok spor branşıyla alakalı çok önemli bir altyapı olduğunu ancak yeni tesisler yapmak gerektiğini söyledi. Bu nedenle sadece İnegöl?de değil il genelinde tesisleşmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, ?Bizim spordan aldığımız şu. Herkes futbolcu olacak diye bir kaide yok. Türkiye'de 50 civarı profesyonel kulüp var. Çarparsanız 25-30?la dört bin civarı profesyonel futbolcu var. BAL ligini de koysanız 5-6 bin kişidir. Bizim çocuklarımızın ahlaklı, disiplinli, dürüst, sporun disipliniyle yetişmiş insanlar olmaya ihtiyacı var. Farklı farklı takımlarda oynayabilir, önemli değil. Bizim vatanına, milletine, bayrağına, atasına, dinine, diyanetine saygılı nesiller yetiştirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Biliyoruz ki spor bu manada çok önemli bir araç ve biz bu manada altyapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz. Cerrah Mahallemizin de önemli bir beklentisi vardı. Kısa bir süre önce tamamlandı. Bundan sonra kendi planlamaları içerisinde resmi maçlar da oynayabilecek. Cerrah zaten hareketli bir noktamız. İnanıyorum ki burası da bir çekim merkezi olacak. Hayırlı olsun? dedi.