BURSKOOP'a Rekor Başvuru

24 bin başvuru

BURSKOOP?tan burs başvuruları 15 Ekim?de sona erdi ve geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 24 bine çıktı. Başvuran tüm adaylarla ilgili inceleme süreci başlarken, Kasım ayı sonuna kadar bursların hesaplara yatması planlanıyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında 300 TL olan meslek liselilerin burs miktarı bu yıl 750 TL?ye çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin TL, toplamda da liselilere 30 milyon TL burs verilmiş olacak. Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan üniversite bursları da bu yıl 1250 TL?ye çıkarıldı. Böylelikle 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin, toplamda da 50 milyon TL burs verilmiş olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında da üniversite ve meslek liselilere toplamda 80 milyon TL?lik destek sağlamış olacak.