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BURSKOOP'a Rekor Başvuru

BURSKOOP marifetiyle toplam 10 bin öğrenciye 8 ay boyunca 80 milyon TL'lik destek sağlanmış olacak.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burslar için başvurular sona erdi. Geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru bu yıl 24 bine çıkarken, BURSKOOP marifetiyle toplam 10 bin öğrenciye 8 ay boyunca 80 milyon TL?lik destek sağlanmış olacak. Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kısa adı ?BURSKOOP? olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu yıl 5000 üniversite öğrencisine, 8 ay boyunca 1250?şer TL burs verilecek.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burslar için başvurular sona erdi. Geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru bu yıl 24 bine çıkarken, BURSKOOP marifetiyle toplam 10 bin öğrenciye 8 ay boyunca 80 milyon TL?lik destek sağlanmış olacak. Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kısa adı ?BURSKOOP? olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu yıl 5000 üniversite öğrencisine, 8 ay boyunca 1250?şer TL burs verilecek.

  2. Sanayi kenti Bursa?nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini de burs kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750?şer TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verecek. Meslek Liselerinde, Bilişim teknolojileri, Biyomedikal cihaz teknolojileri, Çocuk gelişimi ve eğitimi, Elektrik elektronik teknolojileri, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Gemi yapımı, Gıda teknolojisi, Güzellik hizmetleri, Hasta ve yaşlı hizmetleri, Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, İnşaat teknolojisi, Kimya teknolojisi, Laboratuvar hizmetleri, Konaklama ve seyahat hizmetleri, Matbaa hizmetleri, Makine ve tasarım teknolojisi, Metal teknolojisi, Metalürji teknolojisi, Mobilya ve iç mekan tasarımı, Moda tasarım teknolojileri, Motorlu taşıtlar teknolojisi, Plastik teknolojisi, Raylı hizmetler teknolojisi, Sağlık hizmetleri, Tarım, Tekstil teknolojisi, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, Uçak bakım, Ulaştırma hizmetleri, Yenilenebilir enerji, Yiyecek içecek hizmetleri, Grafik ve fotoğraf, Mikro mekanik ile Muhasebe ve finansman bölümlerini tercih eden öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek.

    Sanayi kenti Bursa?nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini de burs kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750?şer TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verecek. Meslek Liselerinde, Bilişim teknolojileri, Biyomedikal cihaz teknolojileri, Çocuk gelişimi ve eğitimi, Elektrik elektronik teknolojileri, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Gemi yapımı, Gıda teknolojisi, Güzellik hizmetleri, Hasta ve yaşlı hizmetleri, Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, İnşaat teknolojisi, Kimya teknolojisi, Laboratuvar hizmetleri, Konaklama ve seyahat hizmetleri, Matbaa hizmetleri, Makine ve tasarım teknolojisi, Metal teknolojisi, Metalürji teknolojisi, Mobilya ve iç mekan tasarımı, Moda tasarım teknolojileri, Motorlu taşıtlar teknolojisi, Plastik teknolojisi, Raylı hizmetler teknolojisi, Sağlık hizmetleri, Tarım, Tekstil teknolojisi, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, Uçak bakım, Ulaştırma hizmetleri, Yenilenebilir enerji, Yiyecek içecek hizmetleri, Grafik ve fotoğraf, Mikro mekanik ile Muhasebe ve finansman bölümlerini tercih eden öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek.

  3. 24 bin başvuru<br> BURSKOOP?tan burs başvuruları 15 Ekim?de sona erdi ve geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 24 bine çıktı. Başvuran tüm adaylarla ilgili inceleme süreci başlarken, Kasım ayı sonuna kadar bursların hesaplara yatması planlanıyor.<br> Geçtiğimiz eğitim yılında 300 TL olan meslek liselilerin burs miktarı bu yıl 750 TL?ye çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin TL, toplamda da liselilere 30 milyon TL burs verilmiş olacak.  Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan üniversite bursları da bu yıl 1250 TL?ye çıkarıldı. Böylelikle 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin, toplamda da 50 milyon TL burs verilmiş olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında da üniversite ve meslek liselilere toplamda 80 milyon TL?lik destek sağlamış olacak.

    24 bin başvuru
    BURSKOOP?tan burs başvuruları 15 Ekim?de sona erdi ve geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 24 bine çıktı. Başvuran tüm adaylarla ilgili inceleme süreci başlarken, Kasım ayı sonuna kadar bursların hesaplara yatması planlanıyor.
    Geçtiğimiz eğitim yılında 300 TL olan meslek liselilerin burs miktarı bu yıl 750 TL?ye çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin TL, toplamda da liselilere 30 milyon TL burs verilmiş olacak.  Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan üniversite bursları da bu yıl 1250 TL?ye çıkarıldı. Böylelikle 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin, toplamda da 50 milyon TL burs verilmiş olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında da üniversite ve meslek liselilere toplamda 80 milyon TL?lik destek sağlamış olacak.