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Dr. Mehmet Öz Yağları Cayır Cayır Yakan Üçlüyü Önerdi!

Greyfurt, sirke ve balı aynı anda...

  1. Mevsim geçişlerinde yaşanan kilo artışları birçok kişinin canını sıkıyor. Son zamanlarda uzmanlardan peş peşe zayıflama formülleri sıralanırken Dr. Mehmet Öz'ün özellikle tavsiye ettiği üçlü besin gündem oldu. Sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle bilinen Doktor Öz, zayıflamak isteyenlere etkili karışım tarifini önerdi. İşte greyfurt, sirke ve balın birleşimiyle cayır cayır yağlarınız yakacağınız o tarif.

    Mevsim geçişlerinde yaşanan kilo artışları birçok kişinin canını sıkıyor. Son zamanlarda uzmanlardan peş peşe zayıflama formülleri sıralanırken Dr. Mehmet Öz'ün özellikle tavsiye ettiği üçlü besin gündem oldu. Sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyeleriyle bilinen Doktor Öz, zayıflamak isteyenlere etkili karışım tarifini önerdi. İşte greyfurt, sirke ve balın birleşimiyle cayır cayır yağlarınız yakacağınız o tarif.

  2. Kilo verme sürecinde zorlanma yaşayanlar için en önemli şey doğru beslenerek bozmadan rutin oluşturmaktır. Soğuk havalarınında gelmesiyle birlikte kilo almaya elverişli olan birçok kişinin daha kolay kilo vermesini sağlamak için Dr. Mehmet Öz, tüketilmesi gereken besinlerle birlikte en etkili tarifini açıkladı.

    Kilo verme sürecinde zorlanma yaşayanlar için en önemli şey doğru beslenerek bozmadan rutin oluşturmaktır. Soğuk havalarınında gelmesiyle birlikte kilo almaya elverişli olan birçok kişinin daha kolay kilo vermesini sağlamak için Dr. Mehmet Öz, tüketilmesi gereken besinlerle birlikte en etkili tarifini açıkladı.

  3. Öz'ün önerdiği bu besinler ise hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

    Öz'ün önerdiği bu besinler ise hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

  4. Vitamini yönünden zengin olan bu karışım, egzersiz yaparken daha hızlı yağ yakımına yol açar. Yapılan araştırmalara göre yeteri kadar C vitamini alımının kilo vermede etkili rol oynadığını gösteriyor.

    Vitamini yönünden zengin olan bu karışım, egzersiz yaparken daha hızlı yağ yakımına yol açar. Yapılan araştırmalara göre yeteri kadar C vitamini alımının kilo vermede etkili rol oynadığını gösteriyor.

  5. MALZEMELER - 1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu - 2 çay kaşığı organik elma sirkesi - 1 çay kaşığı organik bal

    MALZEMELER - 1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu - 2 çay kaşığı organik elma sirkesi - 1 çay kaşığı organik bal

  6. Mehmet Öz'ün tavsiye ettiği bu karışım sayesinde kilo verme hızı ikiye katlanabilir. Kıvamı ve tadının sert olduğunu düşünüyorsanız içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz.

    Mehmet Öz'ün tavsiye ettiği bu karışım sayesinde kilo verme hızı ikiye katlanabilir. Kıvamı ve tadının sert olduğunu düşünüyorsanız içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz.

  7. Önerdiği karışım hakkında tavsiyelerine devam eden Dr. Mehmet Öz "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz" diye açıkladı.

    Önerdiği karışım hakkında tavsiyelerine devam eden Dr. Mehmet Öz "Bu sihirli karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz" diye açıkladı.

  8. Dr. Mehmet Öz, kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken diğer besinleri de tek tek sıraladı.

    Dr. Mehmet Öz, kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken diğer besinleri de tek tek sıraladı.

  9. TAM TAHILLI EKMEK

    TAM TAHILLI EKMEK

  10. AVAKADO

    AVAKADO

  11. MAKARNA

    MAKARNA

  12. YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY

  13. YOĞURT

    YOĞURT

  14. FISTIK EZMESİ

    FISTIK EZMESİ

  15. MUZ

    MUZ

  16. KURU BAKLAGİLLER

    KURU BAKLAGİLLER