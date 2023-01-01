Dr. Mehmet Öz Yağları Cayır Cayır Yakan Üçlüyü Önerdi!

Kilo verme sürecinde zorlanma yaşayanlar için en önemli şey doğru beslenerek bozmadan rutin oluşturmaktır. Soğuk havalarınında gelmesiyle birlikte kilo almaya elverişli olan birçok kişinin daha kolay kilo vermesini sağlamak için Dr. Mehmet Öz, tüketilmesi gereken besinlerle birlikte en etkili tarifini açıkladı.