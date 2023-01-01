'Arka Sokaklar'da duygu seli yaşanacak!

Rıza Baba?nın torunu Efe?nin vurulması başta Rıza Baba olmak üzere herkesi yıkar. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı belirsizdir.

Herkes Efe?yi yaşatmak için seferber olmuşken, Rıza Baba hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kalır. Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek midir?