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'Arka Sokaklar'da Duygu Seli Yaşanacak!

'Arka Sokaklar'da duygu seli yaşanacak!

  1. Rıza Baba?nın torunu Efe?nin vurulması başta Rıza Baba olmak üzere herkesi yıkar. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı belirsizdir. <p> Herkes Efe?yi yaşatmak için seferber olmuşken, Rıza Baba hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kalır. Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek midir?

    Rıza Baba?nın torunu Efe?nin vurulması başta Rıza Baba olmak üzere herkesi yıkar. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı belirsizdir.

    Herkes Efe?yi yaşatmak için seferber olmuşken, Rıza Baba hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kalır. Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek midir?

  2. Rıza Baba?nın torunu için yaptıklarının ekrana geleceği bölüm izleyicilerin kalbine dokunurken, Hüsnü Çoban?ın oğlu Metin ile yaptığı duygusal konuşma ise herkesi gözyaşlarına boğacak.

    Rıza Baba?nın torunu için yaptıklarının ekrana geleceği bölüm izleyicilerin kalbine dokunurken, Hüsnü Çoban?ın oğlu Metin ile yaptığı duygusal konuşma ise herkesi gözyaşlarına boğacak.

  3. Arka Sokaklar dzisi, yeni bölümü ile 20 Ekim Cuma akşamı saat 20.00?de Kanal D?de.

    Arka Sokaklar dzisi, yeni bölümü ile 20 Ekim Cuma akşamı saat 20.00?de Kanal D?de.