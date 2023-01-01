Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödemesi Ne Zaman?
2023 emlak vergisi ödeme tarihleri
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2023 emlak vergisi ödemeleri ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. İlk taksit ödemeleri geçtiğimiz aylarda sona erdi. Şimdi ise bu yılın ikinci taksitleri gündemde. İşte, 2023 emlak vergisi ödemelerinde son durum...
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EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.
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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.