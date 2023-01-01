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Vahşi Cinayetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aldatma şüphesiyle takip edip öldürdü

  1. Düzce?de dün işlenen cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi?nden geçen Melen Çayı?nın yanında meydana geldi. Köksal Kıbrıs ile Yakup Yaman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman?ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de dövdü.

    Düzce?de dün işlenen cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi?nden geçen Melen Çayı?nın yanında meydana geldi. Köksal Kıbrıs ile Yakup Yaman arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kıbrıs, yanında bulunan bıçakla Yakup Yaman?ı 15 yerinden bıçaklayıp, başına taşla vurduktan sonra yere düşünce de dövdü.

  2. Kıbrıs, otomobilin camlarını da kırıp, cam parçalarını da Yakup Yaman?a fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Kıbrıs, otomobilin camlarını da kırıp, cam parçalarını da Yakup Yaman?a fırlattıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

  3. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Köksal Kıbrıs, ifadesinde suçunu itiraf etti.

  4. EŞİYLE BİRLİKTE GÖRÜP ÖLDÜRMÜŞ Cinayete ilişkin ayrıntılar ise bugün ortaya çıktı. Kıbrıs?ın, kendisini aldattığından şüphelenip, otomobille takibe aldığı eşinin, onun iş arkadaşı Yaman?ın aracına bindiği, Melen Çayı?nın kenarında ıssız bir yerde durunca da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Düzce?deki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı (Aldatma şüphesiyle takip edip öldürdü) - 5

    EŞİYLE BİRLİKTE GÖRÜP ÖLDÜRMÜŞ Cinayete ilişkin ayrıntılar ise bugün ortaya çıktı. Kıbrıs?ın, kendisini aldattığından şüphelenip, otomobille takibe aldığı eşinin, onun iş arkadaşı Yaman?ın aracına bindiği, Melen Çayı?nın kenarında ıssız bir yerde durunca da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Düzce?deki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı (Aldatma şüphesiyle takip edip öldürdü) - 5

  5. Köksal Kıbrıs?ın, otomobilden indirdiği eşini de olaya müdahale etmeye çalışınca bıçakla korkutup yaklaştırmadığı ifade edildi.

    Köksal Kıbrıs?ın, otomobilden indirdiği eşini de olaya müdahale etmeye çalışınca bıçakla korkutup yaklaştırmadığı ifade edildi.

  6. Tüm yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Tüm yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  7. Yaman?ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kıbrıs?ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

    Yaman?ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kıbrıs?ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.