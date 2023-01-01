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180 Paraşütçü Komandoyla Hava İndirme Tatbikatı

Kayseri?de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen ve gece başlayan ?Erciyes-2023 Tatbikatı? hava indirme operasyonuyla sona erdi.

  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı?na bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı?nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası?nda yapıldı.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı?na bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı?nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası?nda yapıldı.

  2. Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 180 paraşütçü komando, bölgeye indi.

    Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 180 paraşütçü komando, bölgeye indi.

  3. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

    Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

  4. Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi. Tatbikat, 10 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışı ile sona erdi.

    Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi. Tatbikat, 10 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışı ile sona erdi.

  5. Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikatta, Birleşik Krallık ve Bahreyn gözlemci bulundurdu.

    Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı tatbikatta, Birleşik Krallık ve Bahreyn gözlemci bulundurdu.

  6. Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer izledi.

    Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer izledi.

  7. Toplam 652 personelin 67 araç, 354 değişik çapta ve cinste silahla yer aldığı tatbikatta, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri olmak üzere 17 hava aracı kullanıldı.

    Toplam 652 personelin 67 araç, 354 değişik çapta ve cinste silahla yer aldığı tatbikatta, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri olmak üzere 17 hava aracı kullanıldı.