Bursa'nın Çiçekleri, Dağ Bölgesinde Açıyor

Çiftçi üretiyor, Bursa kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Pınarcık Süs Bitkileri Üretim Kooperatifi Başkanı Mehmet Sakarya ile birlikte Süs Bitkileri Üretim Tesislerini gezdi. Dağ yöresinin tarım-hayvancılık ve kırsal turizmle alakalı önemli potansiyeli olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu potansiyeli geliştirmek adına çeşitli uygulamalar gerçekleştirdikleri söyledi. Klasik belediyeciliğin yanı sıra şehrin ekonomisine dokunan çalışmalara da önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, ?Pınarcık mahallemizde 2 yıldır çok güzel çalışmalar hayata geçiyor. İşte o çalışmalardan biri de Pınarcık Süs Bitkileri Kooperatifi. Kooperatifimiz 2021 yılında kapanmak üzereydi. Biz kendileriyle bir araya geldik. Onlara ekonomik kazanç sağlamakla birlikte, begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekleri şehir peyzajına kazandırıyoruz ve onları burada ürettiriyoruz. 2022 yılında açık ve kapalı sera alanı olmak üzere 12 dönümlük alanda 4 milyon 25 bin çiçek üretimini burada sağladık ve çiftçimize de 10 milyon 151 bin TL gibi bir ödeme yaptık. 2023 yılı yaz sezonunda begonya, petunya ve kadife gibi yaz çiçeklerini 3 milyon adet burada üretip yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdik.