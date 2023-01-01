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Bursa'nın Çiçekleri, Dağ Bölgesinde Açıyor

Bursa?nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerini süsleyen çiçekler, Kelesli çiftçilerin hünerli ellerinde yetişiyor.

  1. Bursa?nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerini süsleyen çiçekler, Kelesli çiftçilerin hünerli ellerinde yetişiyor. Keles?in Pınarcık Mahallesi?nde çiftçiler tarafından seralarda üretilen alım garantili süs bitkileri ile hem bölge ekonomisi değer kazanıyor, hem de Bursa estetik bir görünüm kazanıyor.

    Bursa?nın park, bahçe, kavşak ve refüjlerini süsleyen çiçekler, Kelesli çiftçilerin hünerli ellerinde yetişiyor. Keles?in Pınarcık Mahallesi?nde çiftçiler tarafından seralarda üretilen alım garantili süs bitkileri ile hem bölge ekonomisi değer kazanıyor, hem de Bursa estetik bir görünüm kazanıyor.

  2. Bursa?da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, süs bitkileri üretimiyle Kelesli çiftçilere ekonomik destek sağlıyor.  Bursa?nın tüm yeşil alanlarının bakım çalışmalarını üstlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş, peyzaj çalışmalarında kullandığı mevsimlik çiçekleri, Süs Bitkileri Kooperatifi iş birliğiyle Keles?in Pınarcık Mahallesi'nde kurulan seralarda çiftçilere ürettiriyor. Onlarca çiftçinin sözleşmeli, alım garantili mevsimlik çiçek üretimi ile hem Büyükşehir?in çiçek maliyetleri düşüyor hem de bölge ekonomisine değer kazandırılıyor.

    Bursa?da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, süs bitkileri üretimiyle Kelesli çiftçilere ekonomik destek sağlıyor.  Bursa?nın tüm yeşil alanlarının bakım çalışmalarını üstlenen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş, peyzaj çalışmalarında kullandığı mevsimlik çiçekleri, Süs Bitkileri Kooperatifi iş birliğiyle Keles?in Pınarcık Mahallesi'nde kurulan seralarda çiftçilere ürettiriyor. Onlarca çiftçinin sözleşmeli, alım garantili mevsimlik çiçek üretimi ile hem Büyükşehir?in çiçek maliyetleri düşüyor hem de bölge ekonomisine değer kazandırılıyor.

  3. Çiftçi üretiyor, Bursa kazanıyor<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Pınarcık Süs Bitkileri Üretim Kooperatifi Başkanı Mehmet Sakarya ile birlikte Süs Bitkileri Üretim Tesislerini gezdi. Dağ yöresinin tarım-hayvancılık ve kırsal turizmle alakalı önemli potansiyeli olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu potansiyeli geliştirmek adına çeşitli uygulamalar gerçekleştirdikleri söyledi. Klasik belediyeciliğin yanı sıra şehrin ekonomisine dokunan çalışmalara da önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, ?Pınarcık mahallemizde 2 yıldır çok güzel çalışmalar hayata geçiyor. İşte o çalışmalardan biri de Pınarcık Süs Bitkileri Kooperatifi. Kooperatifimiz 2021 yılında kapanmak üzereydi. Biz kendileriyle bir araya geldik. Onlara ekonomik kazanç sağlamakla birlikte, begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekleri şehir peyzajına kazandırıyoruz ve onları burada ürettiriyoruz. 2022 yılında açık ve kapalı sera alanı olmak üzere 12 dönümlük alanda 4 milyon 25 bin çiçek üretimini burada sağladık ve çiftçimize de 10 milyon 151 bin TL gibi bir ödeme yaptık. 2023 yılı yaz sezonunda begonya, petunya ve kadife gibi yaz çiçeklerini 3 milyon adet burada üretip yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdik.

    Çiftçi üretiyor, Bursa kazanıyor
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Pınarcık Süs Bitkileri Üretim Kooperatifi Başkanı Mehmet Sakarya ile birlikte Süs Bitkileri Üretim Tesislerini gezdi. Dağ yöresinin tarım-hayvancılık ve kırsal turizmle alakalı önemli potansiyeli olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu potansiyeli geliştirmek adına çeşitli uygulamalar gerçekleştirdikleri söyledi. Klasik belediyeciliğin yanı sıra şehrin ekonomisine dokunan çalışmalara da önem verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, ?Pınarcık mahallemizde 2 yıldır çok güzel çalışmalar hayata geçiyor. İşte o çalışmalardan biri de Pınarcık Süs Bitkileri Kooperatifi. Kooperatifimiz 2021 yılında kapanmak üzereydi. Biz kendileriyle bir araya geldik. Onlara ekonomik kazanç sağlamakla birlikte, begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekleri şehir peyzajına kazandırıyoruz ve onları burada ürettiriyoruz. 2022 yılında açık ve kapalı sera alanı olmak üzere 12 dönümlük alanda 4 milyon 25 bin çiçek üretimini burada sağladık ve çiftçimize de 10 milyon 151 bin TL gibi bir ödeme yaptık. 2023 yılı yaz sezonunda begonya, petunya ve kadife gibi yaz çiçeklerini 3 milyon adet burada üretip yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdik.

  4. Bu dönemde çiçek üreten çiftçilerimize 13 milyon civarında bir ödeme yaptık. Kış sezonu için de 1 milyon 500 adet, kasımpatı, menekşe, çuha gibi çiçeklerimizin üretim ve bakım çalışmaları sona erdi. İnşallah yakın bir zaman içinde dikimlerini gerçekleştireceğiz. 2023 yılında toplam 19 milyon 500 bin TL gibi bir ödeme yapılmış olacak? diye konuştu.

    Bu dönemde çiçek üreten çiftçilerimize 13 milyon civarında bir ödeme yaptık. Kış sezonu için de 1 milyon 500 adet, kasımpatı, menekşe, çuha gibi çiçeklerimizin üretim ve bakım çalışmaları sona erdi. İnşallah yakın bir zaman içinde dikimlerini gerçekleştireceğiz. 2023 yılında toplam 19 milyon 500 bin TL gibi bir ödeme yapılmış olacak? diye konuştu.

  5. Daha ucuza alıyoruz<br> Daha önceden şehir dışından temin edilen çiçeklerin Bursa?da üretilmesi maliyetlerin de düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, ?Kendi toprağımızda, kendi çiftçimize ürettiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işten menfaatimiz var. Biz daha ucuza alıyoruz. Eskiden bunlar başka şehirlerden alınıyordu. Üreticimizin de bu işten menfaati var. Hem çiftçimiz kazanıyor hem de kooperatiflerimiz kazanıyor. Tarım potansiyelimizi göz ardı etmeden şehre böyle bir bakış açısı ortaya koymamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu uygulamaların başka kırsal mahallelerimize de örnek olmasını tavsiye ediyorum? dedi.

    Daha ucuza alıyoruz
    Daha önceden şehir dışından temin edilen çiçeklerin Bursa?da üretilmesi maliyetlerin de düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, ?Kendi toprağımızda, kendi çiftçimize ürettiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işten menfaatimiz var. Biz daha ucuza alıyoruz. Eskiden bunlar başka şehirlerden alınıyordu. Üreticimizin de bu işten menfaati var. Hem çiftçimiz kazanıyor hem de kooperatiflerimiz kazanıyor. Tarım potansiyelimizi göz ardı etmeden şehre böyle bir bakış açısı ortaya koymamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu uygulamaların başka kırsal mahallelerimize de örnek olmasını tavsiye ediyorum? dedi.