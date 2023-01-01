Artık İki Hesap Arasında Geçiş Yapılabilecek

WhatsApp duyurdu: İki hesap arasında geçiş yapılabilecek - 5 BİR KEZ GÖRÜNTÜLE MODU WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik ise bir kez görüntüle modu. Kilitli şekilde sesli not kaydederken sohbet çubuğunda yeni bir kez görüntüle simgesi mevcut olacak. Bu simgeye dokunduğunuzda, sesli not bir kez görüntüle modunda gönderilir, böylece alıcı bunu dışa aktaramaz, iletemez, kaydedemez veya raporlayamaz. Sesli notu bir kez görüntüle modu etkinken gönderdikten sonra dinleyemezsiniz ve alıcı da sesli notu kapattıktan sonra artık dinleyemez. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtildi.