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Artık İki Hesap Arasında Geçiş Yapılabilecek

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde kullanıcıların iki hesap arasında geçiş yapabilmesini mümkün kılan yeni bir özellik tanıttı.

  1. WhatsApp, kişisel ve iş hesabı veya aynı nitelikte bir hesap arasında geçiş yapılabilmesini mümkün kılan güncellemeyi duyurdu. Böylelikle kullanıcıların ekstra telefon taşımalarına gerek kalmayacağı belirtildi.

    WhatsApp, kişisel ve iş hesabı veya aynı nitelikte bir hesap arasında geçiş yapılabilmesini mümkün kılan güncellemeyi duyurdu. Böylelikle kullanıcıların ekstra telefon taşımalarına gerek kalmayacağı belirtildi.

  2. WhatsApp, ikinci bir telefon numaranız veya eSIM ya da çift/çoklu SIM destekleyen bir telefonunuz olduğu sürece, tek bir cihaza iki hesap eklemenize izin verecek.

    WhatsApp, ikinci bir telefon numaranız veya eSIM ya da çift/çoklu SIM destekleyen bir telefonunuz olduğu sürece, tek bir cihaza iki hesap eklemenize izin verecek.

  3. WhatsApp üzerinde bulunan ikinci hesaba erişebilmek için çıkış yapmanıza gerek kalmadan hesap aralarında geçiş yapılabilecek.

    WhatsApp üzerinde bulunan ikinci hesaba erişebilmek için çıkış yapmanıza gerek kalmadan hesap aralarında geçiş yapılabilecek.

  4. YAKINDA İKİ HESABA SAHİP OLABİLECEKSİNİZ Duyuruyu Facebook hesabından yapan Mark Zuckerberg, "WhatsApp'ta iki hesap arasında geçiş yapılabilecek. Yakında uygulama içinde bir telefonda iki WhatsApp hesabına sahip olabileceksiniz.

    YAKINDA İKİ HESABA SAHİP OLABİLECEKSİNİZ Duyuruyu Facebook hesabından yapan Mark Zuckerberg, "WhatsApp'ta iki hesap arasında geçiş yapılabilecek. Yakında uygulama içinde bir telefonda iki WhatsApp hesabına sahip olabileceksiniz.

  5. WhatsApp duyurdu: İki hesap arasında geçiş yapılabilecek - 5 BİR KEZ GÖRÜNTÜLE MODU WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik ise bir kez görüntüle modu. Kilitli şekilde sesli not kaydederken sohbet çubuğunda yeni bir kez görüntüle simgesi mevcut olacak. Bu simgeye dokunduğunuzda, sesli not bir kez görüntüle modunda gönderilir, böylece alıcı bunu dışa aktaramaz, iletemez, kaydedemez veya raporlayamaz. Sesli notu bir kez görüntüle modu etkinken gönderdikten sonra dinleyemezsiniz ve alıcı da sesli notu kapattıktan sonra artık dinleyemez. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtildi.

    WhatsApp duyurdu: İki hesap arasında geçiş yapılabilecek - 5 BİR KEZ GÖRÜNTÜLE MODU WhatsApp'ın test ettiği bir başka özellik ise bir kez görüntüle modu. Kilitli şekilde sesli not kaydederken sohbet çubuğunda yeni bir kez görüntüle simgesi mevcut olacak. Bu simgeye dokunduğunuzda, sesli not bir kez görüntüle modunda gönderilir, böylece alıcı bunu dışa aktaramaz, iletemez, kaydedemez veya raporlayamaz. Sesli notu bir kez görüntüle modu etkinken gönderdikten sonra dinleyemezsiniz ve alıcı da sesli notu kapattıktan sonra artık dinleyemez. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtildi.