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Skandal Beğeni İçin Ne Dedi?

Sunucu ve model olan Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona?nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenmesinin ardından tepkilerin odağı olmuştu.

  1. Sunucu ve model olan Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona?nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenmesinin ardından tepkilerin odağı olmuştu. Skandal İsrail beğenisi sonrası Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi.

    Sunucu ve model olan Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona?nın "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğenmesinin ardından tepkilerin odağı olmuştu. Skandal İsrail beğenisi sonrası Burcu Esmersoy'dan ilk açıklama geldi.

  2. Sanat camiasından ünlü isimler İsrail'in Gazze?de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi?ni hedef almasının ardından tepkilerini dile getirirken, Burcu Esmersoy?un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.

    Sanat camiasından ünlü isimler İsrail'in Gazze?de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi?ni hedef almasının ardından tepkilerini dile getirirken, Burcu Esmersoy?un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.

  3. Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın 'İsrail'in yanındayım' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı beğendi.

    Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın 'İsrail'in yanındayım' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı beğendi.

  4. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini belirterek ünlü isme tepki yağdırdı.

    Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini belirterek ünlü isme tepki yağdırdı.

  5. SKANDAL BEĞENİ SONRASI İLK AÇIKLAMA "Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım.

    SKANDAL BEĞENİ SONRASI İLK AÇIKLAMA "Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım.

  6. Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

    Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

  7. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum.

    Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum.

  8. Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

    Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

  9. Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm Dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.

    Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm Dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.

  10. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen." açıklamasında bulundu.

    Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen." açıklamasında bulundu.

  11. OLAYIN GEÇMİŞİ Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un -beğendiği görseli alarak Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamı hatırlatmıştı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un -beğendiği görseli alarak Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamı hatırlatmıştı.

  12. "İNSANLIKTAN NASİP ALMAMAKTIR"

    "İNSANLIKTAN NASİP ALMAMAKTIR"

  13. Gökçimen, Burcu Esmersoy'un 'İsrail yanındayım' ifadesini beğenmesinin ardından X hesbından şu sözleri ifade etti: "Sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği gönderi! Yanında olduğu İsrail daha dün 1000'e yakın insanı katletti ve katledilenlerin çoğu kadın ve çocuktu.

    Gökçimen, Burcu Esmersoy'un 'İsrail yanındayım' ifadesini beğenmesinin ardından X hesbından şu sözleri ifade etti: "Sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği gönderi! Yanında olduğu İsrail daha dün 1000'e yakın insanı katletti ve katledilenlerin çoğu kadın ve çocuktu.

  14. Filistin'i sevmeyebilirsin, Müslüman olmayabilirsin ama bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır!

    Filistin'i sevmeyebilirsin, Müslüman olmayabilirsin ama bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır!

  15. Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek?"

    Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek?"