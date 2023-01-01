Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
Ankara?nın Keçiören ilçesinde yaşayan Beyzanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü.
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Ankara?da 22 yaşındaki Beyazanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak?ta meydana geldi. Ege Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ege Rüştü A., evdeki tabancayla Kaya?ya ateş etti.
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Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Beyzanur Kaya?nın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu?nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kaya için bugün öğle vakti Bayındır Köyü Camisi?nde cenaze namazı kılındı.
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Cenazeye, Kaya?nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kaya?nın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.