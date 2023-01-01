Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Ankara?da 22 yaşındaki Beyazanur Kara, erkek arkadaşı Ege Rüştü A. tarafından öldürüldü. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak?ta meydana geldi. Ege Rüştü A., 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ege Rüştü A., evdeki tabancayla Kaya?ya ateş etti.