Demirtaşlı Minikler De Artık 'Ana Kucağında'

Serüvenin ilk aşamaları

Okul öncesi dönemin bir çocuğun gelişimi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ?Hayat boyu devam edecek önemli serüvenin ilk aşamaları. Biz sorumlu belediyecilik anlayışıyla gerçekten insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Belki birileri çok rahatlıkla anaokullarına ulaşabiliyor ama ulaşamayan ailelerimiz de var. Bursa'nın dört bir yanında 29 ayrı noktada bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi?ndeki Ana Kucağı?mız da bu dönem başında eğitime başladık. Şu an itibariyle 80 civarında öğrencimiz var ama inşallah bu sayı giderek artacak."