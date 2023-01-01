Oğlu Babasının Kopyası Çıktı!
Ünlü oyuncunun çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kanal D?nin fenomen dizisi ?Arka Sokaklar?da oynadığı ?Hüsnü Çoban? karakteri ile yıldızı parlayan Özgür Ozan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncunun çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'ın unutulmaz yıldızı Özgür Ozan, diziden ayrılarak hayranlarını hayalkırıklığına uğratmıştı.
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Dizide oynadığı ?Hüsnü Çoban? karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu şu sıralar gözlerden uzak bir yaşantı sürdürüyor.
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Hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.
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Usta oyuncunun çocukları Ali Demir ve Derin Deniz ile yaptığı paylaşımlar ise yoğun ilgi görüyor.
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Son olarak büyük oğlu Derin Deniz'in doğum günü için poz veren Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz kendisine tıpatıp benzerken küçük oğlu Ali Demir ise annesinin kopyası.
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İşte o kareler...
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