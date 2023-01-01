Oğlu Babasının Kopyası Çıktı!

Kanal D?nin fenomen dizisi ?Arka Sokaklar?da oynadığı ?Hüsnü Çoban? karakteri ile yıldızı parlayan Özgür Ozan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncunun çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.