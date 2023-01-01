DOSAB Kavşağı'nda Düğüm Çözülüyor

Kamulaştırmanın Büyükşehir, bağlantı yolu imalatının da Karayolları tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağımızın son rötuşlarına geldik. Kısa bir zaman içerisinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama arada Osmangazi Belediyesi?ne ait olan yol var. Onu Büyükşehir Belediyesi?ne geçirip yolların genişletilmesi ve beraberinde detaylı çalışmaların yapılmasıyla alakalı yerinde tespitler yaptık. İnşallah nasip olursa diğer detayları da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bir ay daha sabırlı olsunlar, bir ay sonra burada rahatlamayı hissedecekler" diye konuştu.