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DOSAB Kavşağı'nda Düğüm Çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına eklediği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarındaki çalışmalara hız verdi.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına eklediği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarındaki çalışmalara hız verdi. Karayolları işbirliğiyle hayata geçirilen proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, çalışma tamamlandığında hem DOSAB hem de Demirtaş Mahallesi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını söyledi.&#8232;

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına eklediği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarındaki çalışmalara hız verdi. Karayolları işbirliğiyle hayata geçirilen proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Aktaş, çalışma tamamlandığında hem DOSAB hem de Demirtaş Mahallesi trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını söyledi. 

  2. Bursa?da kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması hedefiyle Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Balıklıdere ve Fuat Kuşçuoğlu köprüleri gibi yatırımlara Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yolları da eklendi. Karayolları tarafından otoyol üzerindeki imalatları daha önce tamamlanan köprünün, bağlantı yollarıyla bir kavşağa dönüşmesini sağlayan projede, çalışmalar hızlandı.

    Bursa?da kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması hedefiyle Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Balıklıdere ve Fuat Kuşçuoğlu köprüleri gibi yatırımlara Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yolları da eklendi. Karayolları tarafından otoyol üzerindeki imalatları daha önce tamamlanan köprünün, bağlantı yollarıyla bir kavşağa dönüşmesini sağlayan projede, çalışmalar hızlandı.

  3. Yaklaşık 11 milyon TL?si kamulaştırma ve 9 milyon TL?si altyapı deplasesi olmak üzere yaklaşık 20 milyon TL?lik harcama Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, bağlantı yollarının imalatı da yine Karayolları tarafından yapılıyor.&#8232;

    Yaklaşık 11 milyon TL?si kamulaştırma ve 9 milyon TL?si altyapı deplasesi olmak üzere yaklaşık 20 milyon TL?lik harcama Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, bağlantı yollarının imalatı da yine Karayolları tarafından yapılıyor. 

  4. Makro projeler&#8232;<br>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bağlantı yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bursa'da ulaşım sorununun çözümü adına makro projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, 436 işletme ve 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bölgedeki trafik sorununun çözümü için önemli mesafe aldıklarını söyledi.

    Makro projeler 
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bağlantı yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bursa'da ulaşım sorununun çözümü adına makro projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, 436 işletme ve 6 mahalleden oluşan ve yaklaşık 100 bin nüfusa hitap eden eski Demirtaş beldesinin bulunduğunu bölgedeki trafik sorununun çözümü için önemli mesafe aldıklarını söyledi.

  5. Kamulaştırmanın Büyükşehir, bağlantı yolu imalatının da Karayolları tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağımızın son rötuşlarına geldik. Kısa bir zaman içerisinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama arada Osmangazi Belediyesi?ne ait olan yol var. Onu Büyükşehir Belediyesi?ne geçirip yolların genişletilmesi ve beraberinde detaylı çalışmaların yapılmasıyla alakalı yerinde tespitler yaptık. İnşallah nasip olursa diğer detayları da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bir ay daha sabırlı olsunlar, bir ay sonra burada rahatlamayı hissedecekler" diye konuştu.

    Kamulaştırmanın Büyükşehir, bağlantı yolu imalatının da Karayolları tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağımızın son rötuşlarına geldik. Kısa bir zaman içerisinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama arada Osmangazi Belediyesi?ne ait olan yol var. Onu Büyükşehir Belediyesi?ne geçirip yolların genişletilmesi ve beraberinde detaylı çalışmaların yapılmasıyla alakalı yerinde tespitler yaptık. İnşallah nasip olursa diğer detayları da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bir ay daha sabırlı olsunlar, bir ay sonra burada rahatlamayı hissedecekler" diye konuştu.