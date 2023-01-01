Eşiyle Kutsal Toprakları Ziyaret Etti!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar kutsal toprakları ziyaret etti. Medine'den paylaşım yapan çift, beğeni topladı. Dua etmeyi ve Filistin'i unutmayan Engin Altan Düzyatan ve Neslihan Alkoçlar manevi atmosferi takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.