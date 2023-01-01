Eşiyle Kutsal Toprakları Ziyaret Etti!
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar kutsal toprakları ziyaret etti. Medine'den paylaşım yapan çift, beğeni topladı.
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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar kutsal toprakları ziyaret etti. Medine'den paylaşım yapan çift, beğeni topladı. Dua etmeyi ve Filistin'i unutmayan Engin Altan Düzyatan ve Neslihan Alkoçlar manevi atmosferi takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.
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2014 yılında nikah masasına oturan ve sanat camiasının parmakla gösterdiği Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, kutsal toprakları ziyaret etti.
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Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden ve Medine'den paylaşım yapan çift, Filistin'de yaşanan insanlık dışı savaş için dua etti.
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Çiftin yayımladığı fotoğraflar kısa sürede takipçileri tarafından ilgi topladı.
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MESCİD-İ NEBEVİ'DE DUA ETTİLER
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Dua etmeyi ihmal etmeyen Neslihan Alkoçlar, paylaşım yaparken şu notu düştü; "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme"
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İşte çiftin Medine'den yaptıkları paylaşımlar;
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