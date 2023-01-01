Tası Tarağı Toplayıp Doğa Hayatını Seçti

"Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak." diyen ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.