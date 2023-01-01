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Tası Tarağı Toplayıp Doğa Hayatını Seçti

Yıllardır birbirinden başarılı projelerde yer alan Bülent Polat, son olarak rol aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin final yapmasıyla geçtiğimiz aylarda beraber tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşti. Çiftçiliğe

  1. Yıllardır birbirinden başarılı projelerde yer alan Bülent Polat, son olarak rol aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin final yapmasıyla geçtiğimiz aylarda beraber tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşti. Çiftçiliğe merak salan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı.

    Yıllardır birbirinden başarılı projelerde yer alan Bülent Polat, son olarak rol aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin final yapmasıyla geçtiğimiz aylarda beraber tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşti. Çiftçiliğe merak salan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topladı.

  2. ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynadığı "Gaffur" karakteriyle büyük beğeni toplayan Bülent Polat, dizinin çekildiği dönem boyunca Adana'da yaşadı.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynadığı "Gaffur" karakteriyle büyük beğeni toplayan Bülent Polat, dizinin çekildiği dönem boyunca Adana'da yaşadı.

  3. Doğayla iç içe olma fırsatı yakalayan ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından radikal bir karar alarak Çanakkale'ye yerleşti.

    Doğayla iç içe olma fırsatı yakalayan ünlü oyuncu, dizinin final yapmasının ardından radikal bir karar alarak Çanakkale'ye yerleşti.

  4. Çiftçiliğe merak salan ünlü oyuncu, 8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurdu.

    Çiftçiliğe merak salan ünlü oyuncu, 8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurdu.

  5. Aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapan Polat, yeni hayatı hakkında "Toprakla huzur buluyorum. Adana'daki günlerden zaten alışığım. Ekmeyi biçmeyi mahsul toplamayı çok seviyorum.

    Aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapan Polat, yeni hayatı hakkında "Toprakla huzur buluyorum. Adana'daki günlerden zaten alışığım. Ekmeyi biçmeyi mahsul toplamayı çok seviyorum.

  6. Çocuklarım için de büyük bir eğlence burası. Hayvanlarımız var. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz organik ürünleri restoranımızda kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Çocuklarım için de büyük bir eğlence burası. Hayvanlarımız var. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz organik ürünleri restoranımızda kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

  7. "Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak." diyen ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.

    "Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak." diyen ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.

  8. İşte ünlü oyuncunun doğayla iç içe yaptığı paylaşımları...

    İşte ünlü oyuncunun doğayla iç içe yaptığı paylaşımları...