Hasar Bilmecesi | Önce "Az", Sonra "Orta Hasar"...

Burak, "17 gündür doğalgazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var. Doğalgazımız kesildiğinden beri ne duş alabiliyoruz ne sıcak suyumuz var ne de yemek yapabiliyoruz. Gidecek yerimiz de yok. Bundan dolayı mağduruz. Mahkemeye başvurduk. Doğalgaz firmasıyla görüştüğümüzde de 'orta hasarlı' olduğu için ancak mahkeme yoluyla çözebileceğimizi öğrendik." dedi.