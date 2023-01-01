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Hasar Bilmecesi | Önce "Az", Sonra "Orta Hasar"...

Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası 6 kez incelenen 8 katlı bina için 4 kez "az hasarlı", 2 kez de "orta hasarlı" raporu verildi.

  1. Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen 6 kez incelenen bina için doğru bir hasar raporu verilemedi.

    Depremin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen 6 kez incelenen bina için doğru bir hasar raporu verilemedi.

  2. Yenişehir ilçesi Lise 2'nci Sokak'ta, 15'i iş yeri 45 dairelik 8 katlı Güven Apartmanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek hasar gördü.

    Yenişehir ilçesi Lise 2'nci Sokak'ta, 15'i iş yeri 45 dairelik 8 katlı Güven Apartmanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek hasar gördü.

  3. Binada, belirli aralıklarla 6 ekip ile hasar tespit çalışması yapıldı. Ekiplerden 4'ü bina için "az hasarlı", 2'si de "orta hasarlı" raporu verdi. Son olarak binanın "orta hasarlı" olarak kayda geçmesi ile dairelerin doğalgaz abonelikleri, firma tarafından iptal edildi.

    Binada, belirli aralıklarla 6 ekip ile hasar tespit çalışması yapıldı. Ekiplerden 4'ü bina için "az hasarlı", 2'si de "orta hasarlı" raporu verdi. Son olarak binanın "orta hasarlı" olarak kayda geçmesi ile dairelerin doğalgaz abonelikleri, firma tarafından iptal edildi.

  4. Bina sakinleri, farklı rapor düzenlemeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Bina sakinleri, farklı rapor düzenlemeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

  5. "MAHKEME YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ" 8 katlı apartmanın yöneticisi Ramazan Burak, depreminden sonra 6 kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelip binayu kontrol ettiklerini belirtti.

    "MAHKEME YOLUYLA ÇÖZECEĞİZ" 8 katlı apartmanın yöneticisi Ramazan Burak, depreminden sonra 6 kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelip binayu kontrol ettiklerini belirtti.

  6. Burak, "17 gündür doğalgazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var. Doğalgazımız kesildiğinden beri ne duş alabiliyoruz ne sıcak suyumuz var ne de yemek yapabiliyoruz. Gidecek yerimiz de yok. Bundan dolayı mağduruz. Mahkemeye başvurduk. Doğalgaz firmasıyla görüştüğümüzde de 'orta hasarlı' olduğu için ancak mahkeme yoluyla çözebileceğimizi öğrendik." dedi.

    Burak, "17 gündür doğalgazımız yok, mağduruz. Binada hasta var, engelli var, bebek var. Doğalgazımız kesildiğinden beri ne duş alabiliyoruz ne sıcak suyumuz var ne de yemek yapabiliyoruz. Gidecek yerimiz de yok. Bundan dolayı mağduruz. Mahkemeye başvurduk. Doğalgaz firmasıyla görüştüğümüzde de 'orta hasarlı' olduğu için ancak mahkeme yoluyla çözebileceğimizi öğrendik." dedi.

  7. 'BİNAMIZ SAĞLAM, HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK' Binada oturan Hüseyin Atan, "14 yıldır bu binada oturuyorum. 6 kez ekipler geldi. Binamızı kontrol ettiler, her defasında 'az hasarlı' diye kapı önünde telkinde bulundular. Diğer ekipler de incelemesinde 'orta hasar' diye kayda geçtiler. Bizim binamız sağlam. Depreme dayalı herhangi bir sıkıntımız da yoktur. CİMER üzerinden de talepte bulunduk. Gelsinler, binamızı tekrar kontrol etsinler" diye konuştu.

    'BİNAMIZ SAĞLAM, HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK' Binada oturan Hüseyin Atan, "14 yıldır bu binada oturuyorum. 6 kez ekipler geldi. Binamızı kontrol ettiler, her defasında 'az hasarlı' diye kapı önünde telkinde bulundular. Diğer ekipler de incelemesinde 'orta hasar' diye kayda geçtiler. Bizim binamız sağlam. Depreme dayalı herhangi bir sıkıntımız da yoktur. CİMER üzerinden de talepte bulunduk. Gelsinler, binamızı tekrar kontrol etsinler" diye konuştu.

  8. "HİÇBİR ŞEY OLMADAN MAĞDUR EDİLDİK" MS hastası Sohbet Bağa ise "Doğalgaz kesik olduğu için sıcak suyumuz da yok, duş alamıyoruz" dedi.

    "HİÇBİR ŞEY OLMADAN MAĞDUR EDİLDİK" MS hastası Sohbet Bağa ise "Doğalgaz kesik olduğu için sıcak suyumuz da yok, duş alamıyoruz" dedi.

  9. Şükran Adsız da "Hiç haberimiz olmadan doğalgazımız kesildi. Kendimizi de düşünemez hale geldik. Binada hastalar var, alt katımda MS hastası var. Kadın ağrılarından bağırıyor, bazen düşüyor. Kış da geldi. Binamızda yıkılacak ve dökülecek hiçbir şey olmadan mağdur edildik." diye konuştu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, şu anda 5 Haziran'da hasar tespit sistemine giren verilerin geçerliği olduğunu, binanın durumunun ancak mahkeme yolu ile değişebileceğini söyledi.

    Şükran Adsız da "Hiç haberimiz olmadan doğalgazımız kesildi. Kendimizi de düşünemez hale geldik. Binada hastalar var, alt katımda MS hastası var. Kadın ağrılarından bağırıyor, bazen düşüyor. Kış da geldi. Binamızda yıkılacak ve dökülecek hiçbir şey olmadan mağdur edildik." diye konuştu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, şu anda 5 Haziran'da hasar tespit sistemine giren verilerin geçerliği olduğunu, binanın durumunun ancak mahkeme yolu ile değişebileceğini söyledi.