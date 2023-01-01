Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında? - 3 UYGULAMADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.