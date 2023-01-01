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Vergisiz Cep Telefonu Satışı Ne Zaman Başlıyor?

Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında?

  1. "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

    "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

  2. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında? - 2 VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Üniversite öğrencileri teknolojik cihaz ve ücretsiz internet desteğinden 1 Kasım itibarıyla yararlanabilecek.

    Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında? - 2 VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Üniversite öğrencileri teknolojik cihaz ve ücretsiz internet desteğinden 1 Kasım itibarıyla yararlanabilecek.

  3. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında? - 3 UYGULAMADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.

    Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında? - 3 UYGULAMADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. Bu destek, nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacak. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak.

  4. 2 YIL ŞARTI Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak. Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak. Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek. Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

    2 YIL ŞARTI Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak. Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak. Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek. Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.