Diyet Olmadan Zayıflatıyor!

Birçok insan atıştırmalıklar yüzünden zayıflayamıyor. Onlar bu yüzden diyetleri de yarım bırakıyor. Peki, atıştırmalıklarla zayıflamayı hiç düşündünüz mü? Sağlıksız atıştırmalıklara olan isteğimizi yönetmek ve atıştırma sırasında akıllı seçimler yapmak çok önemlidir. Lif, protein ve temel besin maddeleri açısından yüksek olan sağlıklı atıştırmalık seçeneklerini tercih ederek iştahınızı durdurabilirsiniz. İşte şeker oranı düşük, lif ve protein oranı yüksek, besin açısından yoğun atıştırmalıklar:

FINDIK EZMELİ TAZE MEYVE

Elma, muz gibi meyveler doğal olarak tatlıdır ve vitamin ve mineral açısından zengindir. Lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık oluşturmak için badem, kaju veya fıstık ezmesi gibi bir kaşık dolusu fındık ezmesiyle birleştirilebilirler. Fındık ezmesi, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve fantastik dozda protein ve lif sunan mükemmel yağlar içerir.