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Diyet Olmadan Zayıflatıyor!

İştahı kesen 5 atıştırmalık

  1. Birçok insan atıştırmalıklar yüzünden zayıflayamıyor. Onlar bu yüzden diyetleri de yarım bırakıyor. Peki, atıştırmalıklarla zayıflamayı hiç düşündünüz mü? Sağlıksız atıştırmalıklara olan isteğimizi yönetmek ve atıştırma sırasında akıllı seçimler yapmak çok önemlidir. Lif, protein ve temel besin maddeleri açısından yüksek olan sağlıklı atıştırmalık seçeneklerini tercih ederek iştahınızı durdurabilirsiniz. İşte şeker oranı düşük, lif ve protein oranı yüksek, besin açısından yoğun atıştırmalıklar:<p>FINDIK EZMELİ TAZE MEYVE<br> Elma, muz gibi meyveler doğal olarak tatlıdır ve vitamin ve mineral açısından zengindir. Lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık oluşturmak için badem, kaju veya fıstık ezmesi gibi bir kaşık dolusu fındık ezmesiyle birleştirilebilirler. Fındık ezmesi, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve fantastik dozda protein ve lif sunan mükemmel yağlar içerir.

    Birçok insan atıştırmalıklar yüzünden zayıflayamıyor. Onlar bu yüzden diyetleri de yarım bırakıyor. Peki, atıştırmalıklarla zayıflamayı hiç düşündünüz mü? Sağlıksız atıştırmalıklara olan isteğimizi yönetmek ve atıştırma sırasında akıllı seçimler yapmak çok önemlidir. Lif, protein ve temel besin maddeleri açısından yüksek olan sağlıklı atıştırmalık seçeneklerini tercih ederek iştahınızı durdurabilirsiniz. İşte şeker oranı düşük, lif ve protein oranı yüksek, besin açısından yoğun atıştırmalıklar:

    FINDIK EZMELİ TAZE MEYVE
    Elma, muz gibi meyveler doğal olarak tatlıdır ve vitamin ve mineral açısından zengindir. Lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık oluşturmak için badem, kaju veya fıstık ezmesi gibi bir kaşık dolusu fındık ezmesiyle birleştirilebilirler. Fındık ezmesi, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve fantastik dozda protein ve lif sunan mükemmel yağlar içerir.

  2. YULAF<br> Yulaf, yağ ve kalori oranı da düşük olduğundan kilosunu korumak isteyen herkes için harika bir atıştırmalık seçeneğidir. Yulaf krakerleri, lezzetlerini arttırmak ve ek besin sağlamak için çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırılabilir.

    YULAF
    Yulaf, yağ ve kalori oranı da düşük olduğundan kilosunu korumak isteyen herkes için harika bir atıştırmalık seçeneğidir. Yulaf krakerleri, lezzetlerini arttırmak ve ek besin sağlamak için çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırılabilir.

  3. KÖZLENMİŞ LEBLEBİ <br> Kavrulmuş leblebi, zevkinize göre tatlandırılabilen ve baharatlanabilen lezzetli ve çıtır bir atıştırmalıktır. Protein, lif ve vitamin bakımından zengin oldukları için cips ve diğer işlenmiş atıştırmalıkların yerine besleyici bir alternatiftir. Konserve nohutları biraz yağ ve sevdiğiniz baharatlarla fırında kavurarak evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

    KÖZLENMİŞ LEBLEBİ
    Kavrulmuş leblebi, zevkinize göre tatlandırılabilen ve baharatlanabilen lezzetli ve çıtır bir atıştırmalıktır. Protein, lif ve vitamin bakımından zengin oldukları için cips ve diğer işlenmiş atıştırmalıkların yerine besleyici bir alternatiftir. Konserve nohutları biraz yağ ve sevdiğiniz baharatlarla fırında kavurarak evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

  4. SAĞLIKLI TAHIL KURABİYELERİ <br> Gluten açısından düşük, lif açısından yüksek olup iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Darı unuyla kurabiye pişirmek, çok amaçlı unla yapılan geleneksel kurabiyelere daha sağlıklı bir alternatif olabilir.

    SAĞLIKLI TAHIL KURABİYELERİ
    Gluten açısından düşük, lif açısından yüksek olup iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Darı unuyla kurabiye pişirmek, çok amaçlı unla yapılan geleneksel kurabiyelere daha sağlıklı bir alternatif olabilir.

  5. Bitter çikolata

    Bitter çikolata